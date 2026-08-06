SNTE denuncia prestaciones congeladas desde 2014 en Campeche

Diversas prestaciones laborales de las y los trabajadores de la educación en Campeche permanecen estancadas desde 2014, cuando desapareció la doble negociación salarial a nivel nacional, situación que ha impedido actualizar apoyos económicos para miles de docentes, administrativos y jubilados, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 04.

El secretario general, Sergio Flores Gutiérrez, celebró la inversión histórica de 708 millones de pesos del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el sistema educativo en Campeche, al considerar que representa una oportunidad para mejorar la infraestructura escolar y las condiciones laborales del personal educativo.

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El dirigente destacó que los recursos federales permitirán impulsar mejores escuelas, equipamiento, tecnología, conectividad, transporte escolar y espacios dignos para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación, aunque confió en que esta política también abra la puerta para atender rezagos históricos en prestaciones.

Entre las principales demandas, mencionó los vales decembrinos para jubilados, que llevan más de 14 años sin incremento, y el estímulo económico por 25 años de servicio, congelado en 11 mil pesos desde hace más de una década.

Flores Gutiérrez recordó que, tras la reforma de 2014, las prestaciones locales dejaron de negociarse de manera paralela con los incrementos nacionales, provocando que diversos beneficios económicos quedaran inmóviles durante más de una década.

La problemática afecta a 6 mil trabajadores jubilados y a 14 mil trabajadores en activo, entre docentes y administrativos. El dirigente expresó su confianza en que el respaldo federal se traduzca también en justicia laboral para miles de trabajadores que han visto congeladas sus prestaciones.