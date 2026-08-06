Maquillaje de cejas después de los 50: el error que suma años y cómo evitarlo

Las cejas tienen un papel fundamental en la expresión del rostro y, con el paso de los años, un maquillaje adecuado puede hacer una gran diferencia. Especialistas en maquillaje coinciden en que, después de los 50 años, conviene evitar acabados muy marcados o uniformes, ya que pueden endurecer las facciones y aportar una apariencia más envejecida.

Con el envejecimiento es normal que las cejas pierdan densidad y pigmentación. Además, los hábitos de depilación de años anteriores pueden hacer que el vello tarde más en crecer o sea más escaso. Ante esta situación, las maquilladoras recomiendan optar por técnicas que aporten naturalidad en lugar de recurrir a diseños demasiado definidos.

El error que puede endurecer la mirada

Las especialistas señalan que uno de los fallos más frecuentes consiste en rellenar toda la ceja con un color uniforme o utilizar demasiado producto. Este acabado crea líneas rígidas que resaltan las arrugas y la pérdida de firmeza propia del paso del tiempo.

Otro aspecto que aconsejan evitar es el uso de lápices oscuros o tonos negros intensos. Un contraste excesivo entre el color del cabello y las cejas puede endurecer la expresión y hacer que el rostro luzca menos fresco.

Los tonos que mejor favorecen después de los 50

Las expertas recomiendan elegir colores similares al tono natural del vello o incluso ligeramente más claros. Los marrones suaves, los tonos topo y los matices ceniza suelen integrarse mejor en mujeres con pérdida de pigmentación o con cabello canoso.

El objetivo no es convertir las cejas en el centro del maquillaje, sino conseguir que enmarquen los ojos de manera equilibrada y aporten luminosidad a la mirada.

La técnica que ofrece un resultado más natural

Para rellenar unas cejas poco pobladas, las maquilladoras aconsejan peinar primero el vello hacia arriba y seguir siempre su dirección natural. Después, el producto debe aplicarse poco a poco mediante trazos cortos y finos que simulen pequeños pelitos.

Esta técnica evita el efecto de bloque uniforme y permite construir densidad únicamente en las zonas donde realmente hace falta, logrando un acabado mucho más discreto y favorecedor.

El gel de cejas, un aliado para abrir la mirada

Una vez terminado el maquillaje, el siguiente paso es aplicar un gel fijador con color para mantener el vello en su lugar. Además de aportar definición, este producto ayuda a levantar visualmente la zona de los ojos y proporciona una apariencia más descansada.

Según las especialistas, un buen gel para cejas ofrece estructura, fija el peinado durante horas y contribuye a suavizar la expresión sin necesidad de utilizar un maquillaje recargado. El resultado es una mirada más abierta y un aspecto más natural, especialmente en mujeres mayores de 50 años.