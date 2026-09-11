Día del Rocanrol Mexicano: CDMX declara el 11 de septiembre como fecha oficial por esta razón

El 11 de septiembre ya forma parte del calendario cultural de la Ciudad de México como el Día del Rocanrol Mexicano, una declaratoria aprobada por el Congreso capitalino que llega 55 años después de uno de los festivales más importantes y polémicos de la historia musical del país: Avándaro.

La fecha elegida coincide con el aniversario del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, realizado los días 11 y 12 de septiembre de 1971 en Valle de Bravo, Estado de México. Aquel encuentro congregó a miles de jóvenes en un contexto social marcado por la represión del movimiento estudiantil de 1968 y los acontecimientos del 10 de junio de ese mismo año.

Avándaro, el festival que marcó al rock mexicano

El escenario de Avándaro reunió a agrupaciones como Peace & Love, Three Souls in My Mind, Los Dug Dug’s y El Ritual, en una jornada que rápidamente trascendió el ámbito musical.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la presentación de Peace & Love, cuando interpretaron We Got the Power, conocida también como Tenemos el poder. La expresión adquirió un significado particular en aquella época y la transmisión de Radio Juventud fue interrumpida después de que desde el escenario también se utilizaran palabras altisonantes.

La cobertura posterior convirtió al festival de Avándaro en un escándalo nacional. Parte de la prensa lo relacionó con drogas, sexo y decadencia juvenil, además de publicar encabezados que presentaban el encuentro como una amenaza para la sociedad.

La censura alcanzó al rock mexicano

Las repercusiones no terminaron con el festival. Durante el gobierno de Luis Echeverría aumentaron las restricciones para el rock, que perdió presencia en radio, televisión y grandes recintos.

Ante el cierre de espacios, diversas agrupaciones continuaron sus presentaciones en lugares pequeños y semiclandestinos conocidos como hoyos fonquis, espacios que se convirtieron en una alternativa para mantener viva la escena musical.

Con el paso de los años, Avándaro dejó de ser solamente recordado por la polémica y se convirtió en un símbolo de una generación que buscaba nuevas formas de expresión mediante la música y la cultura.

¿Por qué el 11 de septiembre es el Día del Rocanrol Mexicano?

La propuesta para establecer esta fecha fue presentada en septiembre de 2025 por la diputada de Morena Elizabeth Mateos Hernández, quien planteó tomar el aniversario de Avándaro como referencia para reconocer la importancia histórica del género.

Un año después, el dictamen llegó al pleno del Congreso de la Ciudad de México. La iniciativa fue presentada por el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez y recibió 41 votos a favor para convertirse en una declaratoria oficial.

Durante la sesión participaron integrantes de bandas como Víctimas del Doctor Cerebro, La Tremenda Korte e Interpuesto, quienes acompañaron la aprobación de la nueva conmemoración.

Mateos señaló que la medida representa un reconocimiento a la memoria musical, mientras que Lobo destacó el papel del rock como parte de la cultura e identidad nacional y como una vía de expresión para distintas generaciones.

Así, el 11 de septiembre adquiere un nuevo significado en la capital: la misma fecha que recuerda el inicio de Avándaro y una posterior etapa de restricciones para el género ahora queda establecida oficialmente para celebrar el Rocanrol Mexicano.

A 55 años de Avándaro, el rock que durante una época fue señalado como una amenaza para la juventud ahora recibe un reconocimiento institucional como parte de la historia cultural de México.