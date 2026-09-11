Detienen a dos hombres por presunto allanamiento de morada en Chetumal

Elementos del Grupo Orión y Centurión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Othón P. Blanco, detuvieron a dos hombres identificados como Luis Enrique “N” y Carlos Alejandro “N”, presuntos implicados en el delito de allanamiento de morada.

El operativo se derivó de recorridos de vigilancia y prevención del delito en la capital, cuando los agentes fueron abordados por el conductor de una camioneta blanca. El ciudadano solicitó apoyo y señaló que dos individuos que viajaban en una camioneta de paquetería habían ingresado sin autorización a su domicilio. Explicó que los hombres habrían brincado la barda del inmueble para recuperar un paquete previamente dejado y que se encontraban metros adelante.

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Ante el señalamiento directo, los elementos se trasladaron a la calle Ecuador, donde localizaron a los dos sospechosos a bordo de una camioneta Nissan tipo panel, color amarillo, con placas de circulación del Estado de México. Tras explicarles el motivo de la intervención, se realizó una revisión preventiva en la que se aseguró una caja de cartón con un paquete en su interior, además del vehículo en el que se transportaban.

Luis Enrique “N” y Carlos Alejandro “N”, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.