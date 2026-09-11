Afecta a vuelos de Cancún la tormenta eléctrica que se registró en Ciudad de México

La tormenta eléctrica registrada la tarde de este viernes en la Ciudad de México provocó afectaciones en operaciones aéreas desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, con un vuelo cancelado, otro que tuvo que regresar a este destino y dos aeronaves procedentes del extranjero desviadas hacia Cancún.

Entre las afectaciones se encuentra el vuelo 555 de Aeroméxico, con ruta Cancún-Ciudad de México, que fue cancelado debido a las condiciones meteorológicas registradas en la capital del país.

Asimismo, el vuelo 1373 de Viva Aerobus, que cubría la ruta Cancún-Ciudad de México, tuvo que regresar al aeropuerto de esta ciudad ante la imposibilidad de continuar hacia su destino.

A estas afectaciones se sumaron dos vuelos internacionales que fueron desviados hacia Cancún. Se trata del vuelo 257 de American Airlines, procedente de Miami con destino a la Ciudad de México, y el 243 de British Airways, que cubría la ruta Londres-Ciudad de México.

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La situación se originó por una tormenta eléctrica acompañada de lluvia intensa sobre la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fueron suspendidos temporalmente los despegues y aterrizajes para garantizar la seguridad de las operaciones.

El AICM informó que, tras una revisión de pistas y calles de rodaje, se estimaba reanudar las operaciones alrededor de las 20:00 horas en la pista 05 izquierda-23 derecha y hacia las 21:00 horas en la pista 05 derecha-23 izquierda.

Posteriormente, el aeropuerto capitalino comunicó que a partir de las 20:01 horas quedó abierta la pista 05 izquierda-23 derecha y que las operaciones se reanudaron en esa superficie a las 20:04 horas.

Aunque las operaciones comenzaron a normalizarse en la capital del país, las afectaciones alcanzaron la programación de vuelos en Cancún, por lo que los pasajeros fueron llamados a consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estatus de sus viajes.