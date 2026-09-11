Marcelo Ebrard se reúne con José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial

A través de una publicación realizada en redes sociales, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que ya se encuentra en el país tras viajar a Estados Unidos.

El Secretario Ebrard estuvo en Washington trabajando en las negociaciones del T-MEC con su contraparte estadounidense, las cuales siguen avanzando de acuerdo a lo que ha dado a conocer el gobierno de México.

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En su publicación, Ebrard Casaubón compartió una foto en la que aparece con el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, con quien se reunió para conversar sobre las negociaciones que ha tenido en Washington.

"Ya de regreso de Washington sostuve cordial reunión con José Medina Mora , dirigente del Consejo Coordinador Empresarial , para actualizarle y comentar siguientes pasos en las conversaciones con los Estados Unidos. Haciendo equipo por nuestro país", detalló el Secretario.