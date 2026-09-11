Vecinos someten y desnudan a sujeto que intentó abusar de una menor de edad en Cancún

Un caso de intento de abuso sexual en agravio de una menor ocasionó el enojo de los habitantes del fraccionamiento Privadas Villas Lakin, en la Supermanzana 258, quienes sometieron al probable responsable y lo desnudaron en medio de la calle.

Los vecinos golpearon al presunto agresor y lo amarraron en lo que llegaban los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito para hacerse cargo del detenido como probable responsable del delito de abuso sexual.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas en la calle Paseo Kanab, cuando una de las vecinas descubrió que un sujeto trataba de abrir la puerta de un domicilio, en donde en ese momento una menor de edad se encontraba sola.

Por este motivo, los habitantes fueron alertados sobre un posible intento de abuso sexual y procedieron a detener al presunto responsable, a quien despojaron de su ropa y lo mantuvieron así durante varios minutos en medio de la calle, en donde incluso recibió una patada en pleno rostro, ante la indignación de uno de los habitantes por la conducta ilícita que pretendió cometer en agravio de una menor.

El detenido argumentó que no había hecho nada, pero una de las vecinas aseguró que ella lo vio, cuando trataba de abrir a la fuerza la puerta de la vivienda en donde una niña se encontraba sola.

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Algunos vecinos externaron su inconformidad porque la patrulla de la Policía Municipal tardó más de media hora en llegar al lugar para hacerse cargo del detenido, quien por este motivo fue amarrado de las manos.

Los elementos que se hicieron cargo del caso desamarraron al presunto responsable y le colocaron unas esposas, para después subirlo a una patrulla para los trámites correspondientes. Debido al enojo de los familiares de la menor, uno de los habitantes subió a la parte posterior de la patrulla y trató de golpear al detenido.

Por este motivo, los uniformados procedieron a realizar de inmediato su traslado a la base de la corporación para los trámites de la puesta a disposición ante el Ministerio Público.

Los policías solicitaron además la intervención del personal del Grupo Especializado para la Atención de la Violencia Familiar y de Género, para brindar el apoyo necesario a la menor y a sus familiares para el procedimiento correspondiente.