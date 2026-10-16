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Detienen en Querétaro a “Trébol”, presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos; será extraditado

Autoridades federales detuvieron en Querétaro a Erick “N”, alias “Trébol”, requerido por Estados Unidos por asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

16 de oct de 2026

2 min

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La detención forma parte de los mecanismos de cooperación internacional para combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico
La detención forma parte de los mecanismos de cooperación internacional para combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico / Gabinete de Seguridad federal

Autoridades federales detuvieron en Querétaro a Erick “N”, alias “Trébol”, presunto integrante de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y metanfetamina de México hacia Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó, a través de su cuenta oficial de X, que la captura se realizó mediante una orden de detención con fines de extradición, cumplimentada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC-INTERPOL), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Quién es Erick “N”, alias “Trébol”, detenido en Querétaro?

De acuerdo con el reporte oficial, Erick “N” es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Las autoridades mexicanas lo identifican como integrante de una célula criminal que presuntamente participa en el traslado de cocaína y metanfetamina desde territorio mexicano hacia Estados Unidos.

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Estados Unidos solicita extradición de “Trébol”

El Gabinete de Seguridad señaló que la detención forma parte de los mecanismos de cooperación internacional para combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Asimismo, sostuvo que la captura representa una afectación a la estructura operativa de la organización criminal con la que se vincula al detenido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo podría concretarse su extradición a Estados Unidos, ni proporcionaron detalles sobre el lugar específico de la captura en Querétaro.

La orden cumplimentada tiene fines de extradición, por lo que la entrega del detenido a las autoridades estadounidenses estará sujeta al procedimiento legal correspondiente.

IO

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