Papa León XIV reaparece en el papamóvil tras operación por cáncer de pulmón; así fue su regreso

El Papa León XIV reapareció este miércoles 21 de octubre en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde retomó sus audiencias generales después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón el pasado 13 de octubre.

A bordo del papamóvil, el pontífice de 71 años recorrió la plaza para saludar a los fieles que acudieron al encuentro. Pese a la lluvia, permaneció de pie durante parte del trayecto, sonrió a los asistentes y bendijo a varios niños.

Al comenzar la audiencia, León XIV agradeció las muestras de apoyo y las oraciones que recibió durante su hospitalización. Además, invitó a los presentes a mantener su confianza en la misericordia de Dios.

¿Cómo sigue la salud del papa León XIV tras su operación?

El líder de la Iglesia católica recibió el alta médica el sábado 17 de octubre del Policlínico Gemelli, en Roma, donde fue intervenido para retirarle el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los médicos detectaron un tumor cancerígeno.

Su primera aparición pública ocurrió el domingo 18 de octubre, durante el rezo del ángelus, cuando anunció que retomaría sus compromisos de manera gradual conforme avanzara su recuperación.

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Mientras tanto, su hermano Louis Prevost declaró a Fox News que la familia permanece pendiente de los resultados de la biopsia y confía en recibir noticias favorables.

“No esperamos ninguna mala noticia”, expresó al señalar que los médicos consiguieron extirpar el tumor durante la intervención.

¿Qué actividades tiene programadas el papa León XIV?

Antes de la audiencia general de este miércoles, el pontífice también recibió a los participantes de una conferencia organizada por el Dicasterio para las Causas de los Santos.

Este miércoles, 21 de octubre, el #PapaLeónXIV dirigió la #AudienciaGeneral en la plaza de san Pedro y continuó con su ciclo de catequesis dedicados a reflexionar sobre los documentos del #ConcilioVaticanoII #GaudiumEtSpes https://t.co/Aca3HhTU0x — Vatican News (@vaticannews_es) October 21, 2026

Por otra parte, el Vaticano continúa con los preparativos del viaje apostólico previsto del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, aunque su realización dependerá de la evolución médica del papa.

Hasta ahora, el cirujano Stefano Margaritora ha señalado que no existen motivos clínicos para cancelar la visita a Sudamérica, mientras continúan los estudios para determinar si el pontífice necesita algún tratamiento adicional.

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