Argentina declara terroristas al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana; Milei anuncia medidas

El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, declaró organizaciones terroristas a los grupos criminales mexicanos Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, como parte de una medida que también incluye a tres organizaciones de Colombia y Ecuador.

A través de un comunicado fechado el miércoles 21 de octubre de 2026, la Oficina del Presidente de la República Argentina informó que la decisión contempla incorporar a estos grupos al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La administración de Milei señaló que la determinación busca fortalecer las acciones contra el crimen organizado transnacional y las estructuras relacionadas con actividades terroristas.

¿Por qué Argentina declaró terroristas a dos cárteles mexicanos?

En el documento oficial, el Gobierno argentino identificó al Cártel de Sinaloa como una organización criminal transnacional vinculada con el narcotráfico, el contrabando, los secuestros y otras actividades delictivas.

Asimismo, recordó que este grupo ya había recibido la designación de organización terrorista por parte de otros países, entre ellos Estados Unidos.

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Sobre La Nueva Familia Michoacana, las autoridades argentinas señalaron que está relacionada con el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, además de advertir sobre su expansión regional.

¿Qué otras organizaciones fueron declaradas terroristas por Argentina?

La medida también alcanza a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), al Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos de Colombia, así como a Los Tiguerones, organización criminal originaria de Ecuador.

De acuerdo con el comunicado, Los Tiguerones están relacionados con actividades de narcotráfico y sicariato, mientras que las autoridades argentinas atribuyen a las organizaciones guerrilleras colombianas actividades armadas que representan riesgos para la seguridad regional.

La decisión fue coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

https://t.co/orujAptAWI — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 22, 2026

El anuncio, realizado el 21 de octubre, se formalizó este jueves 22 mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial argentino.

Con la incorporación de los cinco grupos al RePET, las autoridades buscan reforzar los mecanismos de prevención, detección e intercambio de información sobre terrorismo y su financiamiento.

El Gobierno de Javier Milei reiteró que continuará con las acciones contra las organizaciones que utilizan la violencia y la extorsión como parte de sus operaciones delictivas.

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