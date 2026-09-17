Embajada de EU advierte a quienes apoyen a cárteles: “Habrá consecuencias”

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó este jueves 17 de septiembre un nuevo mensaje sobre la estrategia de Washington contra los cárteles y advirtió que las personas o estructuras que los apoyen enfrentarán consecuencias.

A través de su cuenta oficial en X, la representación diplomática afirmó que la administración del presidente Donald Trump está utilizando “todas las herramientas disponibles” para combatir a las organizaciones criminales y exigir responsabilidades a quienes contribuyan con sus operaciones.

La Embajada también aseguró que Estados Unidos mantendrá la cooperación con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad en ambos países.

“Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, señaló en su publicación.

¿Por qué EU lanzó esta advertencia contra los cárteles?

El mensaje fue difundido después de que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas informara sobre cargos contra José Flores-Flores, ciudadano mexicano de 21 años acusado de proporcionar apoyo material al Cártel del Golfo, organización que Estados Unidos designó como terrorista extranjera en 2025.

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De acuerdo con autoridades estadounidenses, Flores-Flores permanece bajo custodia y también enfrenta un cargo por reingreso ilegal a Estados Unidos.

La acusación forma parte del uso de nuevas herramientas legales derivadas de la designación de distintas organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas.

EU y México mantienen cooperación contra redes criminales

La Embajada estadounidense ha señalado previamente que la estrategia bilateral busca atacar no solo el tráfico de drogas y armas, sino también las redes financieras, facilitadores y recursos que permiten operar a los cárteles.

La Administración Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen.

🇺🇸🤝🇲🇽Seguiremos colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad de ambos países.

Apoyar a los… https://t.co/aro3qLUstM — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 17, 2026

El gobierno estadounidense sostiene que afectar las finanzas de las organizaciones criminales reduce su capacidad para adquirir precursores químicos, armamento, reclutar integrantes y reconstruir sus estructuras.

El pronunciamiento de este jueves reafirma que Washington pretende mantener la presión contra los grupos criminales y, al mismo tiempo, continuar la coordinación con el gobierno mexicano en materia de seguridad.

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