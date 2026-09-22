Donald Trump acusa en la ONU que México es el ‘epicentro’ de la violencia de los cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a México en el centro de su discurso sobre seguridad y narcotráfico al afirmar este martes 22 de septiembre que el país es el “epicentro de la violencia de los cárteles”.

El mandatario hizo las declaraciones durante su participación en el debate general del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que comenzó este martes en Nueva York.

Trump sostuvo que resulta “inaceptable” que Estados Unidos comparta una frontera de cerca de 2 mil millas con lo que describió como un territorio bajo influencia de organizaciones criminales.

“México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, afirmó el presidente estadounidense, de acuerdo con el discurso difundido este martes.

Trump vuelve a señalar a los cárteles en México

Trump insistió en que parte del territorio mexicano se encuentra bajo control de organizaciones del narcotráfico y planteó que el Gobierno mexicano debe reforzar las acciones de seguridad.

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No es la primera vez que utiliza esta caracterización. En marzo de 2026, durante la cumbre “Shield of the Americas”, Trump también calificó a México como el “epicentro de la violencia de los cárteles” y afirmó que estas organizaciones tenían una fuerte presencia en el país.

Estas expresiones forman parte del discurso de seguridad de la administración estadounidense, que ha colocado al combate contra el narcotráfico y a las organizaciones criminales entre sus prioridades regionales.

¿Qué dijo Trump sobre Claudia Sheinbaum?

Durante su intervención, Trump también mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que la mandataria mexicana no quiere la presencia de los cárteles.

El presidente estadounidense agregó que “la seguridad llegará a México”, aunque no detalló medidas adicionales ni explicó a qué acciones concretas se refería.

La relación bilateral en materia de seguridad se ha desarrollado bajo el principio expresado por el Gobierno mexicano de coordinación sin subordinación, con intercambio de información y operaciones contra organizaciones criminales dentro de las respectivas jurisdicciones.

El debate general de la Asamblea General reúne del 22 al 28 de septiembre a jefes de Estado, de Gobierno y otros representantes para exponer sus posiciones sobre seguridad, economía y otros asuntos internacionales.

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