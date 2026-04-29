Guerra de EU contra Irán ya cuesta 25 mil millones: gasto diario supera los 900 millones de dólares

El costo de la guerra entre Estados Unidos e Irán continúa en aumento y ya alcanza cifras históricas. El Pentágono estimó que el conflicto ha requerido una inversión de aproximadamente 25 mil millones de dólares desde su inicio, principalmente destinados a armamento y operaciones militares.

Durante una audiencia ante la Cámara de Representantes, el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, detalló que la mayor parte de este gasto corresponde al uso intensivo de municiones, aunque también se incluyen recursos para mantenimiento, operación y reemplazo de equipo militar.

¿Cuánto está gastando Estados Unidos en la guerra con Irán?

Las estimaciones oficiales señalan que el conflicto ha implicado un gasto cercano a los 900 millones de dólares diarios, una cifra que refleja la intensidad de las operaciones militares.

En los primeros días de enfrentamiento, el costo ya había alcanzado miles de millones, lo que anticipaba un impacto significativo en el presupuesto de defensa.

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Ante este escenario, el Departamento de Guerra prevé solicitar recursos adicionales al Congreso mediante una ampliación presupuestaria, una vez que se tenga un cálculo más completo del costo total del conflicto.

¿Por qué Estados Unidos mantiene la operación militar?

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió la continuidad de la ofensiva al señalar que Irán no ha renunciado a su programa nuclear, lo que, desde la perspectiva estadounidense, representa una amenaza para la seguridad nacional.

El funcionario comparó la situación actual con conflictos prolongados como Afganistán y Vietnam, al subrayar que el enfrentamiento con Irán apenas lleva unos meses en desarrollo.

Notice how they questioned

Pete Hegseth on the amount the US

is spending on the war with Iran



But when it comes to spending on

the welfare of the American people

there is no questions just a vote

No❎ 🤡



US war in Iran has cost $25 billion so far, says Pentagon official… — RainyFoxMedia (@RainyFoxMedia) April 29, 2026

¿Qué impacto tiene este gasto en la política y economía?

El aumento en el gasto militar ha generado debate en el Congreso, donde legisladores cuestionan tanto la viabilidad financiera como la duración del conflicto.

Además, el impacto económico se extiende más allá de Estados Unidos, con efectos en los precios de la energía y la estabilidad global.

El conflicto se mantiene en un punto crítico, mientras las autoridades evalúan los próximos pasos en una operación que continúa escalando en costos y repercusiones internacionales.

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