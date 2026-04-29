Más de 13 sindicatos de Yucatán encabezarán una marcha en Mérida el 1 de mayo por el Día del Trabajo

Más de 13 organizaciones sindicales saldrán a las calles este 1 de mayo en Mérida para exigir mejores condiciones laborales, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

La movilización, convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Congreso del Trabajo, la Asociación General de las y los Trabajadores (AGT) y el Frente Amplio Social Unitario (FASE), partirá desde los parques de Santiago y Mejorada para concentrarse en la Plaza Grande, donde se realizará un acto conjunto.

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De acuerdo con los organizadores, la marcha forma parte de una Jornada Nacional de Lucha, en la que participarán trabajadores del campo y la ciudad para visibilizar demandas como la recuperación del poder adquisitivo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el fin de la precarización laboral y el fortalecimiento de la seguridad social.

Entre las exigencias también se encuentra la apertura de canales de diálogo con el gobierno, mayor presupuesto para sectores como educación, ciencia y cultura, así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la justicia laboral.

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Asimismo, advirtieron sobre posibles impactos en sectores estratégicos ante el contexto internacional, como la renegociación del T-MEC, por lo que señalaron la importancia de defender la soberanía nacional y mantener la participación activa de las organizaciones sociales.

La movilización iniciará a las 8:00 horas, con punto de reunión desde las 7:30 de la mañana, y contará con la participación de diversas agrupaciones sindicales.