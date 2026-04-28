Trump asegura que Irán está en “colapso” y pide reabrir el Estrecho de Ormuz mientras crece tensión internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán atraviesa una situación crítica a nivel interno y que habría solicitado a Washington la reapertura del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio global de petróleo.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que el gobierno iraní se encuentra en un “estado de colapso”, al tiempo que intenta resolver problemas relacionados con su liderazgo político.

Sin ofrecer detalles específicos sobre el origen de la comunicación, Trump sostuvo que Teherán busca restablecer la circulación en esta vía marítima “lo antes posible”.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave en la crisis?

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles para la economía mundial, ya que por ahí transita una parte significativa del petróleo que se comercializa a nivel internacional.

Cualquier interrupción en esta zona puede generar impactos inmediatos en los precios de los energéticos y en los mercados globales.

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La eventual solicitud de Irán para reabrir este paso sugiere que la situación interna del país podría estar afectando su capacidad para sostener operaciones comerciales o estratégicas, lo que eleva la atención sobre el desarrollo de los acontecimientos.

¿Qué dijo Trump sobre la situación política en Irán?

El presidente estadounidense ha señalado en ocasiones previas la existencia de divisiones dentro del liderazgo iraní, diferenciando entre sectores “moderados” y “radicales”.

En esta ocasión, reiteró que el país enfrenta tensiones internas, aunque expresó confianza en que podrían resolver su crisis de liderazgo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales por parte del gobierno iraní que confirmen estas declaraciones, lo que mantiene el tema en el terreno de la especulación política.

Las afirmaciones de Trump se producen en un contexto de alta sensibilidad geopolítica, donde cualquier señal de inestabilidad en Medio Oriente puede tener repercusiones económicas y diplomáticas a nivel global.

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