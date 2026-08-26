SRE descarta mexicanos afectados por inundaciones en Nepal pero mantiene vigilancia tras deslave en frontera con China: VIDEOS

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas por las inundaciones registradas en Nepal ni por el deslizamiento de tierra ocurrido en la zona fronteriza con China.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la Cancillería señaló que mantiene seguimiento a la emergencia por medio de la Embajada de México en India, representación diplomática que también atiende asuntos relacionados con Nepal.

La dependencia expresó además sus condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia y pidió a los connacionales que se encuentren en territorio nepalí seguir las instrucciones de las autoridades locales.

¿Hay mexicanos afectados por las inundaciones en Nepal?

La SRE indicó que, hasta el último reporte disponible, no existen registros de mexicanos afectados por las lluvias, inundaciones y deslaves que han golpeado distintas zonas de Nepal.

Noticia Destacada Inundaciones en Nepal dejan al menos 55 muertos y 384 turistas sin localizar, 291 son extranjeros

La dependencia agregó que permanece atenta a la situación de los connacionales que puedan encontrarse en el área y mantiene abiertos sus canales de comunicación para atender cualquier emergencia.

México recomendó a sus ciudadanos consultar únicamente información oficial y mantenerse pendientes de nuevas indicaciones de protección civil y autoridades locales.

La @SRE_mx da seguimiento a las inundaciones en Nepal y al deslizamiento de tierra registrado en la frontera con China.



Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas de esta tragedia. La Cancillería, a través de @EmbamexInd, permanece atenta de las y los… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 26, 2026

¿Qué pasó en Nepal?

La emergencia se concentra en zonas del norte del país, especialmente en la región fronteriza con el Tíbet, donde una fuerte inundación dejó al menos 55 personas muertas y cientos de turistas sin localizar.

Autoridades nepalíes informaron previamente que permanecían sin contacto con 384 turistas, entre ellos 291 extranjeros.

BREAKING: A major flash-flood disaster has hit Nepal’s Rasuwa district, near the border with Tibet/China, after an event early Wednesday morning caused catastrophic flooding along the Trishuli and Bhotekoshi river systems.



According to preliminary information presented by… pic.twitter.com/63fVehw3Nm — GeoInsider (@InsiderGeo) August 26, 2026

La inundación afectó zonas como Syabrubesi, punto de partida hacia la ruta de Langtang y utilizado también por viajeros que se dirigen a peregrinaciones en Kailash Mansarovar.

SRE habilita contacto de emergencia para mexicanos

La Cancillería recordó que, ante cualquier emergencia, los connacionales en Nepal pueden comunicarse con la Embajada de México en India al número +91 97177 20003.

Key Points



What happened: A massive wall of water, mud, and debris surged through river valleys along the Nepal-China (Tibet) border. It destroyed villages, roads, bridges, and infrastructure. The flood originated near the border and hit both sides.



Location: Primarily Rasuwa… pic.twitter.com/CdMh2NUUL3 — Triple R (@RaviRRana) August 26, 2026

La representación diplomática continuará monitoreando la situación mientras las autoridades locales mantienen labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.

IO