La Casa de los Famosos México: Karina Torres revela que fue amante de un futbolista español

Día con día en ‘La Casa de los Famosos México’, las revelaciones se hacen presentes entre los habitantes. En esta ocasión, Karina Torres acaparó la atención de algunos de sus compañeros, ya que los sorprendió al revelar que tuvo un romance con un futbolista europeo.

Mientras estaba hablando con varios de sus compañeros, la influencer soltó la bomba que se ha hecho tendencia en las últimas horas en las redes sociales.

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“Una vez estaba en Turquía y ahí me eché a un español, a un futbolista. Guapísimo, eh. Tenía no sé cuántos millones de seguidores en Instagram”

Karina Torres revela los detalles de su aventura con un futbolista

Cabe mencionar que sus compañeros no dudaron en cuestionarla para lograr saber el nombre del jugador en cuestión, incluso le pidieron que dijera el nombre del equipo al que jugaba, pero la influencer en cuestión se negó a revelar cualquier detalle sobre el tema.

Está situación, como era de esperarse, se viralizó en redes sociales en donde varios usuarios no dudaron en sacar sus conclusiones. Hasta el momento, existe una teoría que podría ser la más acertada, pues se empezó a mencionar que podría tratarse de Marco Asensio, quien actualmente juega en el Fenerbahce S. K. de la Superliga de Turquía.

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Usuarios investigaron que la influencer fue a Turquía en noviembre de 2025, y Marco Asensio era el único futbolista español que recientemente había llegado al futbol de ese país.

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