Comemos Todos Cancún y Playa del Carmen: Confirman fechas para la entrega del apoyo alimentario

Los beneficiarios del programa Comemos Todos recibirán para este mes de septiembre el apoyo alimentario por medio de entregas en los módulos que serán instalados.
En la ciudad de Cancún y Playa del Carmen las entregas abarcarán los días 7 al 25 y 10 al 21.
Noticia Destacada
Comemos Todos Quintana Roo: ¿Se puede recoger el apoyo alimentario sin tarjeta?
Cancún
- Lunes 7 y martes 8- COBUS SM 103
- Lunes 7 y martes 8- Comuna Juvenil, antes COBUS, SM 77
- Miércoles 9 y jueves 10- Inst. Mpal de la Mujer, Col. Avante
- Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11- FARO, SM 259
- Viernes 11- Explanada Cívica, Durango/Bonfil
- Lunes 14 y martes 15- ICAT, SM 221
- Lunes 14 y martes 15- COBUS SM 236
- Jueves 17 y viernes 18- COBUS SM 220
- Jueves 17 y viernes 18- COBUS SM 101
- Lunes 21, martes 22 y miércoles 23- Inst Mpal de la Mujer, SM 247
- Lunes 21, martes 22 y miércoles 23- COBUS, SM 99
- Jueves 24- COBUS SM 217
- Jueves 24 y viernes 25- Centro de Justicia para la mujer, SM 94
Noticia Destacada
Salud para Todos en Quintana Roo: Anuncian fechas en tres municipios del 27 al 31 de julio
Playa del Carmen (10 al 21)
- Jueves 10- CDC de Pto Aventuras
- Viernes 11- Eleonora Mendoza A.C.
- Lunes 14 y martes 15- Club Corazón
- Jueves 17- ICAT Ejidal
- Viernes 18 y lunes 21- CDC de la Col. Colosio
Requisitos
- Original de identificación oficial vigente con fotografía
- Hoja impresa del Folio de Persona Beneficiaria del Programa, Comemos Todos 2026
- Tarjeta Comemos Todos