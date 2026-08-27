Comemos Todos Cancún y Playa del Carmen: Confirman fechas para la entrega del apoyo alimentario

Los beneficiarios del programa Comemos Todos recibirán para este mes de septiembre el apoyo alimentario por medio de entregas en los módulos que serán instalados.

En la ciudad de Cancún y Playa del Carmen las entregas abarcarán los días 7 al 25 y 10 al 21.

Noticia Destacada Comemos Todos Quintana Roo: ¿Se puede recoger el apoyo alimentario sin tarjeta?

Cancún

Lunes 7 y martes 8- COBUS SM 103

Lunes 7 y martes 8- Comuna Juvenil, antes COBUS, SM 77

Miércoles 9 y jueves 10- Inst. Mpal de la Mujer, Col. Avante

Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11- FARO, SM 259

Viernes 11- Explanada Cívica, Durango/Bonfil

Lunes 14 y martes 15- ICAT, SM 221

Lunes 14 y martes 15- COBUS SM 236

Jueves 17 y viernes 18- COBUS SM 220

Jueves 17 y viernes 18- COBUS SM 101

Lunes 21, martes 22 y miércoles 23- Inst Mpal de la Mujer, SM 247

Lunes 21, martes 22 y miércoles 23- COBUS, SM 99

Jueves 24- COBUS SM 217

Jueves 24 y viernes 25- Centro de Justicia para la mujer, SM 94

Noticia Destacada Salud para Todos en Quintana Roo: Anuncian fechas en tres municipios del 27 al 31 de julio

Playa del Carmen (10 al 21)

Jueves 10- CDC de Pto Aventuras

Viernes 11- Eleonora Mendoza A.C.

Lunes 14 y martes 15- Club Corazón

Jueves 17- ICAT Ejidal

Viernes 18 y lunes 21- CDC de la Col. Colosio

Requisitos