Mujer sufre fractura tras tropezar con banqueta dañada cerca del mercado principal de Campeche

Una mujer sufrió una fractura en la pierna derecha luego de caer cuando caminaba con sus familiares por las inmediaciones del parque de Las Golondrinas.

Noticia Destacada Amenazan con paros laborales en Campeche por despidos y adeudos en cinco municipios

El incidente se registró en una zona de banqueta que presenta deterioro, ubicada a un costado del mercado principal, donde la víctima caminaba cuando tropezó con una parte dañada del paso peatonal y terminó tendida en el suelo, con fuertes molestias en una de sus piernas.

Ciudadanos y elementos policiacos que se encontraban cerca se acercaron para auxiliarla y solicitaron la presencia de paramédicos del sector salud, quienes posteriormente la valoraron y trasladaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Trascendió que, minutos antes, otro menor de edad había sufrido una caída en el mismo sitio, aunque sin presentar lesiones de consideración.