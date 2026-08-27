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Campeche / Sucesos

Mujer sufre fractura tras tropezar con banqueta dañada cerca del mercado principal de Campeche

Una mujer sufrió una fractura y fue trasladada al IMSS tras caer en una banqueta deteriorada; minutos antes, un menor tropezó en el mismo sitio, junto al mercado principal.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de ago de 2026

1 min

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Una mujer sufrió una caída mientras caminaba por el parque de Las Golondrinas.
Una mujer sufrió una caída mientras caminaba por el parque de Las Golondrinas. / Dismar Herrera

Una mujer sufrió una fractura en la pierna derecha luego de caer cuando caminaba con sus familiares por las inmediaciones del parque de Las Golondrinas.

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El incidente se registró en una zona de banqueta que presenta deterioro, ubicada a un costado del mercado principal, donde la víctima caminaba cuando tropezó con una parte dañada del paso peatonal y terminó tendida en el suelo, con fuertes molestias en una de sus piernas.

Ciudadanos y elementos policiacos que se encontraban cerca se acercaron para auxiliarla y solicitaron la presencia de paramédicos del sector salud, quienes posteriormente la valoraron y trasladaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Trascendió que, minutos antes, otro menor de edad había sufrido una caída en el mismo sitio, aunque sin presentar lesiones de consideración.

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