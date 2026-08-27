Amenazan con paros laborales en Campeche por despidos y adeudos en cinco municipios

Al menos cinco de los 13 municipios de Campeche enfrentan este 2026 demandas y conflictos laborales por despidos injustificados, falta de reconocimiento de derechos sindicales e incumplimiento en el pago de prestaciones, situación que afecta a alrededor de 600 trabajadores. Los casos más delicados se concentran en Hopelchén, Calkiní, Hecelchakán, Palizada y Carmen. En los tres primeros existen procesos relacionados con el desconocimiento del derecho a la sindicalización, mientras que en Palizada y Carmen persisten adeudos de bonos, prestaciones y otros compromisos establecidos con los trabajadores.

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Carmen representa actualmente uno de los principales "focos rojos", debido a que la Alcaldía no ha cumplido una minuta firmada el pasado 30 de julio, en la que se establecieron fechas para cubrir el incremento salarial y diversas prestaciones. El incumplimiento afecta a más de 1,500 empleados municipales, a quienes se adeudan los bonos correspondientes al Día del Empleado, Día del Niño, Día del Padre y Día de la Madre, además del aumento salarial y otras prestaciones.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (Sutpmidec), José del Carmen Urueta Moha, explicó que en Palizada también existen adeudos por bonos de perseverancia y lealtad, además de recursos que fueron retenidos a los trabajadores para cubrir créditos con instituciones financieras y que no han sido entregados a dichas entidades.

Cinco municipios de Campeche enfrentan demandas y conflictos laborales durante 2026. / Alejandro Balan

Ante este panorama, el Sutpmidec solicitó la intervención de la Secretaría de Gobierno para establecer mesas de diálogo con los ayuntamientos y evitar que el conflicto escale. No obstante, advirtió que, de no cumplirse los acuerdos, a partir del lunes comenzarían las movilizaciones o paros laborales, iniciando en Carmen.

El líder sindical precisó que esperarán el pago de la quincena del lunes antes de determinar las primeras acciones en Carmen, mientras que en Palizada buscará reunirse con el presidente municipal. En los demás municipios, agregó, se encuentran a la espera de resoluciones de los tribunales.

En Hopelchén, destacó, ya existe un acuerdo judicial que dejó sin recursos al Ayuntamiento para continuar retrasando el reconocimiento de los derechos sindicales de un trabajador, por lo que deberá ser reinstalado y reconocido como integrante del sindicato. Respecto al pago de salarios en el Ayuntamiento de Campeche, Urueta Moha indicó que cada municipio cuenta con minutas que establecen sus fechas de pago, aunque conforme a la legislación laboral este debería realizarse los días 15 y 30 de cada mes.

Previamente, el Sutpmidec entregó 665 paquetes de útiles escolares y 65 computadoras a hijos de trabajadores del Estado, con el objetivo de apoyar a la economía familiar ante el inicio del Ciclo Escolar 2026-2027, el próximo lunes. Niños y adolescentes de la entidad agradecieron el apoyo recibido para continuar con su formación académica.

JGH