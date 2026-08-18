Presidente Trump vuelve a llamar al Estrecho de Ormuz “territorio de Estados Unidos” y eleva tensión con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono frente a Irán al publicar en su red social Truth Social una imagen en la que denomina al Estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos”.

En el mapa compartido por el mandatario aparece señalada esta estratégica vía marítima, ubicada entre Irán y Omán, acompañada de elementos gráficos con los colores de la bandera estadounidense y la frase “NUEVO territorio de Estados Unidos”.

La publicación se suma a declaraciones recientes de Trump en las que ha insistido en que Washington tiene el “control total” del estrecho y ha planteado que su país podría “quedárselo”, afirmaciones que han sido rechazadas por Teherán.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz?

El mandatario estadounidense ya había asegurado que, una vez que Irán fuera derrotado, declararía al Estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos “en esencia”.

Trump sostuvo además que su gobierno controla el paso de embarcaciones por la zona, al afirmar que ningún barco cruza sin autorización estadounidense.

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Días antes también escribió que Estados Unidos tenía el “control total” de la ruta marítima, argumentando que las operaciones militares estadounidenses habían reducido de manera significativa las capacidades iraníes.

Estas declaraciones corresponden a la postura de Trump y no implican, por sí mismas, un cambio reconocido en el estatus jurídico o territorial del estrecho.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave en el conflicto con Irán?

El Estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

Su relevancia energética y estratégica lo convierte en uno de los puntos más sensibles dentro de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Cualquier interrupción en el paso de embarcaciones por esta zona puede tener repercusiones internacionales debido al volumen de hidrocarburos que transita por esa vía.

Vence plazo del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La nueva publicación de Trump ocurre después de que este 17 de agosto venciera el plazo de 60 días establecido en un memorando firmado el 17 de junio entre Washington y Teherán.

El documento contemplaba un cese de operaciones militares como parte de un proceso de negociación para reducir el conflicto.

Con las conversaciones estancadas y sin un nuevo acuerdo anunciado, el Estrecho de Ormuz vuelve a colocarse en el centro de la confrontación política y militar entre ambos países.

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