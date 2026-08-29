EU y Ecuador interceptan embarcación señalada por abastecer de combustible a grupos del narcotráfico

Fuerzas de Estados Unidos y Ecuador interceptaron el 28 de agosto una embarcación en aguas del Pacífico Oriental que, de acuerdo con información de inteligencia, habría sido utilizada para abastecer de combustible a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El operativo estuvo coordinado bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos y formó parte de las acciones emprendidas por ambos gobiernos para afectar las redes logísticas empleadas por organizaciones criminales en la región.

Según las autoridades estadounidenses, la embarcación había sido identificada previamente y figuraba entre los objetivos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los reportes de inteligencia la relacionaban con actividades de apoyo a Los Choneros, organización criminal ecuatoriana que Washington considera un grupo narcoterrorista.

Marines de EU aseguran la embarcación en el Pacífico

En la operación participaron marines y marinos estadounidenses desplegados desde el USS San Antonio, quienes abordaron el barco para realizar una inspección y posteriormente asegurar la embarcación.

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Las autoridades indicaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes. Las personas que se encontraban a bordo fueron trasladadas a territorio ecuatoriano de manera segura para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Una vez concluida la intervención, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundir la embarcación. El objetivo, según la información oficial, fue impedir que el barco continuara siendo utilizado como parte de la infraestructura logística de organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

Comando Sur busca afectar las redes criminales

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur estadounidense, destacó que el operativo muestra la capacidad de las fuerzas de ambos países para intervenir contra estructuras clandestinas relacionadas con el narcotráfico.

Washington señaló que este tipo de acciones tienen como propósito debilitar las capacidades operativas y logísticas de las organizaciones criminales que actúan en el hemisferio occidental.

On Aug. 28, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/ZEj735JRmP — U.S. Southern Command (@Southcom) August 29, 2026

La operación se suma a los esfuerzos de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas, particularmente contra grupos que cuentan con redes para movilizar sustancias ilícitas y mantener su infraestructura mediante recursos logísticos en el mar.

IO