De 50 a solo tres: sargazo desploma los nidos de tortuga caguama en playa de la Costa Maya

De acuerdo con organizaciones ambientalistas, la tortuga caguama es la especie que enfrenta mayores afectaciones como consecuencia de la arribazón de sargazo en la Costa Maya, pues, además de las dificultades para llegar a la playa, ha perdido zonas de anidación.

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La preocupación radica en que, de abril a la fecha, solo se han podido documentar 120 nidos de este quelonio, mientras que de las especies verde o blanca se han registrado 280, es decir, más del doble.

Incluso, hay playas, como la conocida Xooch, donde solo se contabilizaron tres nidos de tortuga caguama, cuando en años anteriores, para estas mismas fechas, el promedio oscilaba entre 45 y 50.

De acuerdo con Víctor Rosales, representante de la agrupación Proyecto Aak Mahahual, si bien las tortugas caguama y verde están clasificadas en peligro de extinción, esta última mantiene una población relativamente saludable, mientras que la primera sí enfrenta serias dificultades.

Explicó que el problema radica en que la caguama suele anidar muy cerca del mar, por lo que, debido a la erosión, la acumulación de sargazo y la pérdida de playa, dispone de muy poca superficie para depositar sus huevos.

En cambio, la tortuga verde asciende hasta la duna costera, lo que le permite encontrar espacios más elevados y con mayores posibilidades de anidación.

Dejó en claro que la actual es la temporada con más obstáculos para estas especies marinas en los últimos 16 años, situación que se refleja, incluso, en la muerte de una tortuga verde de 180 kilos, cuyo cuerpo encalló en la zona de Playa Chaac Chí.

Víctor Rosales afirmó que la acumulación excesiva de sargazo está desplazando a las tortugas hacia otras playas rocosas o las obliga, incluso, como ya se ha documentado, a depositar sus huevos en el mar.

El ambientalista Marco Castilla comentó que existe una disminución en el número de nidos de tortuga como consecuencia de la presencia de sargazo en las playas de la Costa Maya.

La reducción en el número de nidos es motivo de alarma, debido a que solo el 90 por ciento de las crías que eclosionan en la duna costera tienen posibilidades de sobrevivir.

Aseveró que es preocupante que el sargazo genere un doble problema, ya que representa una barrera para que las tortugas lleguen a la playa y otra para que las crías puedan alcanzar el mar.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, en Mahahual se han recolectado 12 mil 890 toneladas de sargazo, de un total de 114 mil 71 toneladas en todo el estado.

JGH