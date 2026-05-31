EU ataca presunta narcolancha en el Pacífico y reporta tres muertos en nueva operación militar

El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre un ataque contra una embarcación señalada por narcotráfico en el Pacífico Oriental. La operación dejó tres presuntos integrantes de organizaciones criminales muertos y forma parte de la estrategia “Lanza del Sur”.

Comando Sur confirma ataque contra embarcación en el Pacífico Oriental

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque contra una embarcación presuntamente vinculada con operaciones de narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, acción que dejó un saldo de tres personas muertas.

La operación fue ejecutada el pasado 30 de mayo como parte de la estrategia denominada “Lanza del Sur”, impulsada por autoridades estadounidenses para combatir rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción fue autorizada por el comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

Estados Unidos señala vínculos con organizaciones criminales

Según la versión difundida por Southcom, labores de inteligencia detectaron que la embarcación navegaba por corredores marítimos considerados habituales para el trasiego de narcóticos en el Pacífico Oriental.

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Las autoridades estadounidenses aseguraron que el objetivo estaba relacionado con “Organizaciones Terroristas Designadas” involucradas en actividades de narcotráfico. Durante el operativo, tres hombres señalados como presuntos “narcoterroristas” murieron. El gobierno estadounidense indicó que ningún elemento militar resultó lesionado.

La dependencia también difundió imágenes y videos del ataque a través de redes sociales oficiales, donde se observa el momento en que la embarcación es alcanzada y envuelta en llamas.

Operación “Lanza del Sur” suma decenas de ataques

La ofensiva forma parte de una campaña militar que Washington mantiene desde finales de 2025 para frenar el tráfico marítimo de drogas en el Caribe y el Pacífico cercano a Sudamérica.

De acuerdo con reportes recientes, la operación acumula más de 60 ataques contra embarcaciones sospechosas en regiones cercanas a Colombia y Venezuela, con un saldo de alrededor de 190 personas fallecidas.

En días recientes, Southcom también reportó otros ataques similares en el Pacífico Oriental, en los que presuntos traficantes murieron durante operaciones militares ejecutadas bajo la misma estrategia.

On May 30, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/IMgQiUTPnP — U.S. Southern Command (@Southcom) May 31, 2026

Crecen cuestionamientos sobre legalidad de los operativos

Las acciones militares estadounidenses han generado cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y observadores internacionales, quienes han pedido revisar los protocolos utilizados en estos ataques.

Incluso, el inspector general del Pentágono abrió una investigación para determinar si las operaciones marítimas cumplen con los procedimientos legales y reglas de enfrentamiento establecidos por las fuerzas armadas estadounidenses.

Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos sostiene que las operaciones forman parte de su estrategia de combate al narcotráfico y defensa de la seguridad nacional frente a organizaciones criminales transnacionales.

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