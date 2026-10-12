Sheinbaum Pardo propone a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú tras restablecer relaciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso a Lydia Antonio de la Garza como nueva embajadora de México en Perú, en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Cancillería dio a conocer que, por instrucciones de la mandataria federal, el nombramiento de la diplomática fue enviado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Con esta designación, el Gobierno mexicano busca fortalecer los vínculos diplomáticos, políticos y económicos con Perú, así como promover la cooperación bilateral y la integración regional.

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza, propuesta como embajadora de México en Perú?

Lydia Antonio de la Garza es integrante del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el servicio público.

Actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), organismo perteneciente a la Cancillería.

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Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

Durante su carrera ha desempeñado diversas responsabilidades en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, particularmente en asuntos diplomáticos, comerciales y de protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero.

Lydia Antonio participó en negociaciones para la entrada en vigor del T-MEC

La SRE destacó que, durante su desempeño en la Secretaría de Economía, Lydia Antonio de la Garza supervisó la operación de acuerdos comerciales de México con más de 50 países.

Además, encabezó negociaciones institucionales para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Su experiencia también comprende la promoción y defensa de los intereses nacionales y la atención de asuntos relacionados con los derechos de los connacionales.

COMUNICADO. "Presidenta Claudia Sheinbaum designa a Lydia Antonio de la Garza como embajadora ante la República del Perú". https://t.co/tejTLqwqGj https://t.co/cKsSzi1s7S — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 12, 2026

México busca fortalecer relaciones diplomáticas con Perú

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró la disposición del Gobierno de México para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Perú, tras el proceso de restablecimiento de los vínculos diplomáticos.

La dependencia señaló que esta nueva etapa busca favorecer la cooperación entre ambos países, contribuir a su prosperidad compartida y promover la integración de América Latina.

La designación de Lydia Antonio de la Garza deberá ser ratificada por el Senado de la República antes de que asuma formalmente sus funciones como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante Perú.

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