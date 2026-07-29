México y Perú buscan restablecer relaciones tras llamada con Keiko Fujimori, revela Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México inició conversaciones directas con la nueva administración de Perú para avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 29 de julio, la mandataria reveló que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una comunicación personal con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien asumió el cargo un día antes.

“El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La jefa del Ejecutivo mexicano evitó adelantar los acuerdos alcanzados durante el contacto, pero señaló que espera ofrecer más información próximamente. También reiteró que México no busca prolongar la ruptura diplomática con el país sudamericano.

¿México restablecerá relaciones con el Gobierno de Keiko Fujimori?

Sheinbaum sostuvo que existe disposición para normalizar los vínculos con Perú, aunque reconoció que permanecen diferencias políticas relacionadas con el expresidente Pedro Castillo y la situación de la ex primera ministra Betssy Chávez.

Noticia Destacada Keiko Fujimori busca restablecer relaciones con México; Sheinbaum mantiene cautela tras ruptura diplomática

Desde el 10 de julio, la mandataria había expresado la intención de recuperar la relación y recordó que fue el anterior Gobierno peruano el que decidió romperla. También celebró que Fujimori, entonces presidenta electa, manifestara interés en reanudar el diálogo con México.

La ausencia de Sheinbaum en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori destacó entre la presencia de otros mandatarios latinoamericanos. Sin embargo, la presidenta mexicana afirmó que su administración ya mantiene comunicación con el nuevo Ejecutivo.

Fujimori tomó posesión el martes 28 de julio para un periodo de cinco años, después de ganar una elección cerrada frente al candidato Roberto Sánchez.

¿Por qué Perú rompió relaciones diplomáticas con México?

Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas el 3 de noviembre de 2025, luego de que México otorgó asilo político a Betssy Chávez, quien fue primera ministra durante el Gobierno de Pedro Castillo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó la decisión peruana y argumentó que el asilo se concedió con apego a la Convención de Caracas de 1954 y a la legislación mexicana. El Gobierno federal también pidió un salvoconducto para que Chávez pudiera abandonar Perú y trasladarse a México.

Aunque las relaciones diplomáticas quedaron suspendidas, los servicios consulares continuaron para atender a ciudadanos mexicanos en Perú y a peruanos en México. La relación comercial tampoco fue interrumpida.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que la @SRE_mx entabló diálogo con Keiko Fujimori, presidenta de #Perú, y reiteró que México sostiene su postura sobre #PedroCastillo, pero busca evitar la ruptura diplomática y dar seguimiento al caso. pic.twitter.com/Rx6p8I7FOs — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 29, 2026

¿Qué pasará con Betssy Chávez y Pedro Castillo?

Sheinbaum reiteró que México mantiene su solicitud para que el Gobierno peruano otorgue un salvoconducto a Betssy Chávez. La exprimera ministra permanece bajo protección mexicana y tiene la condición de asilada política.

La mandataria también indicó que Keiko Fujimori conoce la postura mexicana respecto a Pedro Castillo. El Gobierno de México ha cuestionado su destitución y encarcelamiento, al considerar que el proceso estuvo acompañado de irregularidades y motivaciones políticas.

Perú confirmó en noviembre de 2025 que respetaría la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos mexicanos, así como sus bienes y archivos. México, por su parte, reiteró la petición del permiso necesario para trasladar a Chávez.

Las conversaciones con el nuevo Gobierno peruano podrían abrir una ruta para recuperar los vínculos diplomáticos, aunque el asilo de Betssy Chávez y las diferencias sobre Pedro Castillo continúan como los principales asuntos pendientes.

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