Betssy Chávez llega a México y Sheinbaum anuncia restablecimiento de relaciones diplomáticas con Perú

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes 7 de agosto que Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Perú, está por llegar a México después de que el nuevo gobierno peruano autorizó el salvoconducto que le permitió abandonar ese país.

Durante el inicio de su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana viajó a Perú para trasladar a Chávez, quien permaneció durante varios meses bajo protección diplomática tras recibir asilo de México.

Sheinbaum aprovechó el anuncio para confirmar que México y Perú restablecerán sus relaciones diplomáticas, rotas desde noviembre de 2025 a raíz del asilo concedido a la ex primera ministra peruana. La decisión marca un cambio en una relación bilateral que permaneció deteriorada durante varios meses.

¿Por qué Betssy Chávez viajará a México?

Betssy Chávez recibió asilo diplomático del Gobierno mexicano mientras permanecía en la residencia de la Embajada de México en Lima. La Secretaría de Relaciones Exteriores defendió entonces la medida al señalar que fue adoptada conforme a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

El Gobierno peruano respondió con la ruptura de las relaciones diplomáticas y cuestionó la decisión mexicana. A partir de ese momento, la salida de Chávez dependía de que Lima concediera un salvoconducto para permitirle abandonar el territorio peruano.

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Sheinbaum explicó que, después del cierre de la representación mexicana, Brasil asumió el resguardo de la sede y de la persona asilada, hecho por el que agradeció públicamente al gobierno brasileño.

La presidenta señaló que las conversaciones con las nuevas autoridades peruanas y la presidenta Keiko Fujimori se desarrollaron durante varias semanas y que México planteó como una de sus solicitudes prioritarias la autorización para que Chávez pudiera viajar al país.

Sheinbaum anuncia restablecimiento de relaciones con Perú

Durante su mensaje, la mandataria confirmó que el otorgamiento del salvoconducto formó parte de los acercamientos que permitieron avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas.

El anuncio coincide con la decisión formal de ambos gobiernos de reanudar sus vínculos institucionales y mantener su relación bajo los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

La reanudación abre la puerta al restablecimiento de los canales políticos, consulares y diplomáticos que quedaron interrumpidos después de la crisis de 2025.

Sheinbaum calificó la entrega del salvoconducto como un gesto de buena voluntad del nuevo gobierno peruano hacia México y adelantó que la relación bilateral entrará en una nueva etapa.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó sobre la llegada a #México de #BetssyChávez, ex presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo en #Perú, tras habérsele otorgado el salvoconducto. Además anunció que se reestablecerán las relaciones diplomáticas… pic.twitter.com/04a5MXQGAg — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 7, 2026

México mantendrá su postura sobre Pedro Castillo

Pese al acercamiento diplomático, Claudia Sheinbaum aseguró que su administración mantendrá la posición que ha expresado respecto al expresidente peruano Pedro Castillo.

La mandataria indicó que las nuevas autoridades de Perú conocen la postura mexicana y que el restablecimiento de relaciones no implica abandonar las diferencias políticas existentes entre ambos gobiernos.

México había sostenido desde el inicio de la crisis peruana que sus decisiones respecto al asilo se encontraban amparadas por el derecho internacional. La SRE también defendió la tradición mexicana de protección y asilo político ante las críticas emitidas desde Lima.

Con la llegada de Betssy Chávez a territorio mexicano y la reapertura del diálogo con Perú, ambos países buscarán ahora reconstruir una relación que durante meses permaneció prácticamente paralizada por sus diferencias diplomáticas.

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