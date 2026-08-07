México y Perú preparan reapertura de embajadas tras restablecer relaciones diplomáticas

México y Perú comenzaron a definir los siguientes pasos para normalizar plenamente su relación bilateral después de anunciar este viernes 7 de agosto de 2026 el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó a través de su cuenta de X que sostuvo una llamada de trabajo con el canciller peruano, Carlos Espá, en la que ambos acordaron que los equipos de sus respectivas cancillerías elaborarán una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas.

El acercamiento se produce el mismo día en que los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori oficializaron la reanudación de los vínculos diplomáticos.

Perú confirmó mediante un comunicado que ambos países tomaron la decisión a partir de sus lazos históricos de amistad y cooperación, además de reafirmar su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

¿Cuándo reabrirán las embajadas de México y Perú?

Hasta el momento no se ha informado una fecha específica para la reapertura de las representaciones diplomáticas. El anuncio de Velasco establece que serán los equipos técnicos de las dos cancillerías los encargados de diseñar el procedimiento para avanzar hacia ese objetivo.

La creación de una hoja de ruta supone que todavía deberán definirse aspectos administrativos, diplomáticos y operativos antes de que las embajadas puedan retomar completamente sus actividades.

Noticia Destacada México y Perú reanudan relaciones diplomáticas tras nueve meses de ruptura

La normalización representa un giro respecto a noviembre de 2025, cuando Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México después de que el Gobierno mexicano otorgara asilo diplomático a Betssy Chávez, exprimera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo.

Betssy Chávez ya se encuentra en México tras recibir salvoconducto

Otro de los puntos abordados por Roberto Velasco fue la salida de Betssy Chávez de territorio peruano.

El canciller mexicano agradeció a Carlos Espá las gestiones realizadas para que las autoridades peruanas otorgaran el salvoconducto solicitado por México. Chávez ya se encuentra en territorio mexicano después de permanecer bajo protección diplomática.

Desde noviembre de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores había solicitado formalmente a Perú el salvoconducto correspondiente para trasladarla a México, al señalar que contaba con la calidad de asilada política.

La autorización se convirtió en uno de los elementos que facilitaron el nuevo acercamiento entre ambos gobiernos y permitió destrabar uno de los principales puntos de tensión en la relación bilateral.

México y Perú abren una nueva etapa con Sheinbaum y Keiko Fujimori

Velasco consideró que el diálogo entre las administraciones de Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori permite iniciar una nueva etapa basada en el respeto mutuo.

La actual presidenta peruana asumió el cargo el 28 de julio de 2026, mientras que Carlos Espá se incorporó como ministro de Relaciones Exteriores dentro de su nuevo gabinete.

Sostuve una llamada de trabajo con el canciller del Perú, Carlos Espá, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Acordamos que los equipos de las dos cancillerías elaborarán una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas.



Agradecí su gestión… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 7, 2026

La relación entre México y Perú cuenta con una historia diplomática de más de dos siglos. Los vínculos formales fueron establecidos en 1823 y con el paso de los años ambos países han firmado acuerdos en áreas como cooperación cultural, turismo, comercio, salud y asistencia jurídica.

El siguiente paso será conocer los tiempos establecidos en la hoja de ruta anunciada por Velasco, así como la eventual designación o regreso de representantes diplomáticos. Por ahora, el acuerdo para trabajar en la reapertura de las embajadas confirma que ambos gobiernos buscan convertir el restablecimiento formal de relaciones en una normalización efectiva de sus canales políticos y diplomáticos.

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