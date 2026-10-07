Fujimori crea comando militar policial para dirigir lucha contra el crimen organizado en Perú

La presidenta derechista de Perú, Keiko Fujimori, anunció este miércoles la creación del Comando Unificado, una autoridad militar y policial que dirigirá las acciones para enfrentar la creciente ola de criminalidad en el país.

Con 34 millones de habitantes, Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000), con la expansión de violentos grupos criminales.

Los homicidios en el país pasaron de 1,000 en 2018 a 2,600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3,200 a 26,500.

"Hoy anuncio el establecimiento de un Comando Unificado para enfrentar y derrotar la criminalidad y la delincuencia", señaló Fujimori durante una ceremonia en el cuartel general del Ejército.

"Aquí (....) vamos a establecer un gran centro de operaciones para dirigir todas las acciones", añadió. No precisó quién dirigirá el Comando Unificado, como tampoco si las autoridades civiles formarán parte de él.

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El anuncio lo hizo durante la presentación de una unidad de "Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado", integrada por 1,350 efectivos militares y policiales de élite.

"Vamos a poner a estos miserables delincuentes a disposición de la justicia y proteger a la sociedad para que sean procesados de acuerdo a ley", dijo la mandataria.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que asumió el poder el 28 de julio tras ganar las elecciones por estrecho margen, aseguró que "el pueblo peruano" la "eligió con gran esperanza, para que vuelva el orden".

Keiko Fujimori, de 51 años, prometió durante la campaña que enfrentaría a la delincuencia con puño de hierro, como su fallecido padre, condenado por violaciones de derechos humanos.