Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú y promete mano dura contra el crimen

Keiko Fujimori juró este martes 28 de julio como presidenta de Perú para el periodo 2026-2031, con el desafío de enfrentar la inseguridad, contener al crimen organizado y reducir la inestabilidad política que ha marcado al país durante la última década.

La dirigente de Fuerza Popular tomó posesión durante una ceremonia celebrada en el Congreso, donde prometió cumplir la Constitución y ejercer el cargo que le otorgaron los ciudadanos en las elecciones de junio.

Fujimori se convirtió en la primera mujer elegida mediante voto popular para gobernar Perú y en la segunda en ejercer la Presidencia, después de Dina Boluarte. Su llegada representa además el regreso del fujimorismo al Poder Ejecutivo, más de 25 años después del gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

¿Por cuántos votos ganó Keiko Fujimori las elecciones de Perú?

La nueva mandataria ganó una de las elecciones presidenciales más cerradas de la historia reciente del país. El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos, equivalentes al 50.135 por ciento de los sufragios válidos.

Su rival, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, recibió 9 millones 173 mil 755 votos, es decir, el 49.865 por ciento. La diferencia final fue de 49 mil 641 sufragios.

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Fujimori reemplazó al presidente interino José María Balcázar y encabezará el Gobierno hasta julio de 2031. Su administración inicia después de un periodo de alta inestabilidad, en el que Perú tuvo nueve presidentes durante una década.

¿Cuáles son los principales retos de Keiko Fujimori?

La seguridad será una de las prioridades de la nueva presidenta. Durante su campaña prometió aplicar medidas más estrictas contra la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades vinculadas con organizaciones criminales.

Entre sus propuestas se encuentran la construcción de una prisión de alta seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador y el despliegue temporal de las Fuerzas Armadas en zonas con altos índices delictivos. También planteó aumentar la inversión en infraestructura, combatir la desnutrición rural y elevar 15 por ciento el salario mínimo.

Otro reto será conseguir acuerdos en el nuevo Congreso bicameral. Aunque Fuerza Popular cuenta con el bloque más numeroso, no posee por sí solo el control de las dos cámaras, por lo que el Ejecutivo deberá negociar con otras fuerzas políticas.

En su primer mensaje a la nación, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, reafirmó su compromiso de gobernar con responsabilidad, trabajo y una visión de futuro. “El poder solo tiene sentido cuando se ejerce para servir. (…) No he venido a ofrecer milagros inmediatos ni… pic.twitter.com/ZB72w8rpHh — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 28, 2026

¿Qué mandatarios asistieron a la investidura?

A la ceremonia acudieron los presidentes Javier Milei, de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador, y Yamandú Orsi, de Uruguay, además de representantes de otros gobiernos.

La llegada de Fujimori también refuerza el avance de administraciones conservadoras en América Latina. No obstante, su gobierno comienza en medio de una sociedad dividida por el legado de su padre, las diferencias entre las zonas urbanas y rurales, y las protestas de grupos opositores durante la investidura.

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