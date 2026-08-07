México y Perú reanudan relaciones diplomáticas tras nueve meses de ruptura

Los gobiernos de México y Perú anunciaron este viernes 7 de agosto de 2026 la reanudación de sus relaciones diplomáticas, después de varios meses de distanciamiento entre ambos países.

La decisión fue informada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y confirmada también por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. En un comunicado conjunto, ambas naciones destacaron los lazos históricos de amistad, cooperación y hermandad que mantienen y expresaron su intención de retomar formalmente el vínculo diplomático.

México y Perú también reafirmaron su compromiso con el derecho internacional y con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Hasta el momento, los gobiernos no han detallado cuándo se realizará el nombramiento o regreso de embajadores ni cuáles serán los primeros mecanismos bilaterales que se reactivarán.

¿Por qué México y Perú habían roto relaciones diplomáticas?

La ruptura ocurrió el 3 de noviembre de 2025, cuando el Gobierno peruano anunció la terminación de las relaciones diplomáticas con México después de que las autoridades mexicanas concedieron asilo diplomático a Betssy Chávez Chino, exprimera ministra peruana.

En aquel momento, la SRE rechazó la decisión de Lima y defendió que el otorgamiento de asilo estaba sustentado en el derecho internacional.

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Pese a la ruptura diplomática, Perú confirmó posteriormente que respetaría las inmunidades y la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos mexicanos en su territorio, incluida la residencia oficial y sus archivos.

Las diferencias entre ambos países venían de años atrás. Desde febrero de 2023, Perú había reducido el nivel de su representación diplomática con México al retirar definitivamente a su embajador y mantener el vínculo mediante encargados de negocios.

¿Qué significa la reanudación de relaciones entre México y Perú?

El acuerdo abre la posibilidad de normalizar progresivamente los canales políticos y diplomáticos, así como retomar mecanismos de cooperación bilateral que permanecían limitados por la ruptura.

La reanudación también puede facilitar el diálogo sobre asuntos consulares, comercio, inversión, migración, cooperación regional y participación conjunta en organismos multilaterales.

El comunicado divulgado este viernes es breve y no establece una hoja de ruta específica. Tampoco informa si el restablecimiento implicará inmediatamente el intercambio de embajadores.

Por ahora, el principal mensaje de ambos gobiernos es la disposición de dejar atrás el periodo de confrontación y reconstruir la relación institucional sobre la base del derecho internacional.

México y Perú buscan recuperar el diálogo bilateral

Antes de la ruptura, ambos países mantenían mecanismos de coordinación en asuntos de desarrollo, medio ambiente, derechos humanos, seguridad internacional y cooperación multilateral.

La reanudación de las relaciones diplomáticas permitirá recuperar gradualmente esos espacios, aunque todavía deberán definirse los siguientes pasos y la representación que tendrá cada gobierno.

El anuncio representa un cambio en la relación bilateral después de meses de tensiones y abre una nueva etapa entre dos países con vínculos históricos, económicos y culturales importantes en América Latina.

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