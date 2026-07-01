T-MEC seguirá vigente hasta 2036; Ebrard confirma revisiones anuales tras reunión con EU y Canadá

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará vigente hasta 2036 y que los tres países iniciarán un esquema de revisiones anuales, luego de la reunión virtual celebrada este miércoles 1 de julio con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el funcionario explicó los resultados del encuentro con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro canadiense Dominique LeBlanc, en el marco de la revisión sexenal prevista en el propio acuerdo comercial.

Ebrard subrayó que el escenario de una salida de alguno de los tres países del tratado no está sobre la mesa y aseguró que, con la información disponible, no existe ninguna intención de abandonar el acuerdo.

¿Qué acordaron México, Estados Unidos y Canadá sobre el T-MEC?

El titular de Economía explicó que el tratado contempla dos escenarios durante la revisión prevista a los seis años de su entrada en vigor. El primero consiste en que los tres países acuerden extender su vigencia por otros 16 años.

De acuerdo con Ebrard, México, Canadá y Estados Unidos expresaron su interés en que el acuerdo continúe. Sin embargo, señaló que el representante estadounidense informó que, por ahora, Washington no está en condiciones de confirmar la prórroga por un nuevo periodo de 16 años.

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Ante esa decisión, explicó que se aplicará el mecanismo previsto en el propio tratado: mantener su vigencia hasta 2036 y realizar revisiones anuales para evaluar su funcionamiento y discutir posibles ajustes.

¿Qué cambiará con las revisiones anuales?

Marcelo Ebrard indicó que estas evaluaciones nunca se habían realizado, por lo que en los próximos meses los tres gobiernos deberán definir su alcance y la forma en que se desarrollarán.

Explicó que el objetivo será resolver gradualmente los temas pendientes entre los socios comerciales para que, con cada revisión, disminuyan los asuntos por negociar y exista mayor certeza para las empresas y los inversionistas.

El secretario añadió que el tratado también permite que, en cualquier momento durante los próximos diez años, los tres países puedan acordar por escrito extender nuevamente su vigencia por otros 16 años, si existe consenso.

¿Cuándo será la siguiente reunión del T-MEC?

Ebrard anunció que el próximo 20 de julio se llevará a cabo una nueva reunión en la Ciudad de México con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), donde comenzará formalmente la revisión técnica del tratado.

Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

El funcionario destacó que el objetivo es avanzar en los temas pendientes sin generar incertidumbre para el comercio regional.

Finalmente, envió un mensaje de tranquilidad al sector productivo y aseguró que el T-MEC continuará operando con normalidad.

Reiteró que no habrá cambios inmediatos para el intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que las reglas vigentes seguirán aplicándose mientras avanzan las revisiones previstas en el acuerdo.

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