México, Estados Unidos y Canadá harán revisiones anuales al T-MEC; seguirá vigente hasta 2036

A través de un comunicado, la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, confirmó que se realizó, de manera virtual, la Quinta Reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, en el marco del proceso de revisión conjunta previsto en el artículo 34.7 de este tratado.

En dicha reunión virtual participaron el Canciller Ebrard; el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer; el ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía Única Canadiense, Dominic LeBlanc, además de los jefes negociadores de los tres países.

“El secretario Ebrard dio a conocer una carta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se manifiesta a favor de avanzar hacia la extensión de la vigencia del Tratado y continuar impulsando la prosperidad compartida y la integración económica de América del Norte”.

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“Durante la reunión, los tres países acordaron realizar revisiones anuales al T-MEC, el cual continuará vigente hasta el 2036. El propio T-MEC establece que en cualquiera de esas revisiones anuales las partes pueden acordar extender la vigencia del tratado por otros dieciséis años”, se detalla en el documento.

La Secretaría de Economía afirmó que México seguirá exportando más del 80% de sus productos a Estados Unidos sin pagar arancel, y seguirá siendo el país, junto con Canadá, que mejor trato arancelario tiene a nivel global.

Además, especifico que durante la semana del 20 de julio se realizará en la Ciudad de México una ronda de revisión del tratado entre México y Estados Unidos, de acuerdo con lo establecido.