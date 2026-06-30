Marcelo Ebrard confirma reunión clave con EU y Canadá para definir el futuro del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, confirmó que este miércoles 1 de julio sostendrá una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y con el ministro canadiense Dominic LeBlanc, como parte del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el funcionario explicó que el encuentro coincide con el sexto aniversario del acuerdo comercial y tendrá como objetivo definir los siguientes pasos del mecanismo de revisión previsto en el propio tratado.

Ebrard señaló que las conversaciones forman parte del procedimiento establecido en el T-MEC y descartó que el inicio de esta etapa implique el fin del acuerdo comercial entre los tres países.

Dos escenarios para la vigencia del tratado

En su mensaje en video, el titular de la Secretaría de Economía explicó que existen dos rutas posibles para el futuro del T-MEC.

La primera consiste en que los tres socios acuerden extender la vigencia del tratado por 16 años adicionales, lo que permitiría que el acuerdo permanezca vigente hasta 2042, con una revisión integral programada para 2032.

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La segunda opción contempla mantener la vigencia originalmente prevista hasta 2036, acompañada de un esquema de revisiones anuales sobre temas específicos, sin que ello implique renegociar la totalidad del tratado cada año.

Ebrard puntualizó que este mecanismo de revisión progresiva ya está contemplado en el texto del acuerdo y permitiría que, durante ese periodo de diez años, los tres gobiernos puedan decidir en cualquier momento ampliar nuevamente su vigencia.

Las revisiones se concentrarán en temas específicos

El secretario explicó que, en caso de seguir el esquema de revisiones anuales, cada país presentará los asuntos que considere prioritarios para discutir.

Indicó que México llega a esta etapa con 13 temas, mientras que Estados Unidos ha planteado 14 asuntos, y Canadá dará a conocer posteriormente sus propias propuestas.

Precisó que las revisiones no significan reabrir por completo el tratado cada año, sino analizar únicamente aspectos puntuales que irán reduciéndose conforme avance el proceso.

"El año entrante ya no serán los mismos temas; serán cada vez menos", explicó.

Descarta que el T-MEC pierda vigencia

Ebrard Casaubón rechazó las versiones que anticipan la desaparición inmediata del acuerdo comercial y afirmó que las negociaciones realizadas durante los últimos meses muestran el interés de las tres naciones por mantener vigente el tratado.

"No vemos ese escenario; si fuera así, no habrían existido conversaciones formales durante todo el año", afirmó.

El funcionario reconoció que existen analistas que consideran que Estados Unidos podría inclinarse por mantener el esquema de revisiones anuales hasta 2036, aunque evitó anticipar el resultado de la reunión.

Confirmando la reunión de mañana por la mañana con Jamieson Greer de los Estados Unidos y Dominic LeBlanc de Canadá, así como su significado para el futuro del TMEC : pic.twitter.com/k5GoigfWzq — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 30, 2026

"No me gustaría especular. Mañana, al concluir el encuentro, les informaré a todas y todos sobre los resultados", expresó.

Reunión será clave para el futuro comercial de Norteamérica

El encuentro entre los representantes de México, Estados Unidos y Canadá marcará el inicio formal de una nueva etapa en la implementación del T-MEC, considerado el principal acuerdo comercial de América del Norte.

Las decisiones que se adopten definirán si el tratado amplía desde ahora su vigencia hasta 2042 o continúa bajo el mecanismo de revisiones anuales hasta 2036, periodo durante el cual los tres países aún podrán acordar una extensión adicional.

La reunión cobra especial relevancia en un contexto de negociaciones sobre reglas de origen, contenido regional, política arancelaria y competitividad de las cadenas de suministro de Norteamérica, temas que serán parte de la agenda entre los tres socios comerciales.

IO