Marcelo Ebrard reitera en Palacio Nacional que el T-MEC sigue vigente hasta 2036

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aclaró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue vigente hasta 2036 y no tendrá modificaciones inmediatas, luego de la reunión virtual que sostuvo con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 2 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ebrard explicó que el encuentro del miércoles correspondió al sexto aniversario de la entrada en vigor del acuerdo comercial y no a una discusión sobre su continuidad actual.

¿El T-MEC sigue vigente tras la reunión con Estados Unidos y Canadá?

Ebrard subrayó que el tratado no está en riesgo de terminar en este momento. Señaló que la reunión no fue para decidir si el T-MEC se mantiene vigente, sino para revisar si las tres partes estaban de acuerdo en extenderlo más allá de 2036.

El funcionario explicó que México y Canadá plantearon la conveniencia de una extensión. Sin embargo, Estados Unidos informó que no está de acuerdo, por ahora, en ampliar el tratado del año 2036 al 2042 y revisar nuevamente en seis años.

Noticia Destacada México, Estados Unidos y Canadá harán revisiones anuales al T-MEC; seguirá vigente hasta 2036

Ante ese escenario, los tres países seguirán la ruta prevista en el propio acuerdo: mantener la vigencia hasta 2036 y realizar revisiones anuales.

¿Qué revisarán México, Estados Unidos y Canadá cada año?

El secretario de Economía explicó que las revisiones anuales no significan abrir todo el tratado cada año. Detalló que los trabajos se concentrarán en temas específicos que preocupen a dos o a las tres partes.

Ebrard recordó que, en los últimos dos años, México ya revisó varios puntos con Estados Unidos. Dijo que el año pasado Washington planteó 54 asuntos, de los cuales México resolvió una buena parte, y este año se agregaron alrededor de 10 u 11 temas nuevos.

La revisión formal iniciará con una reunión prevista para el 20 de julio, cuando México reciba a la delegación estadounidense. Ahí se definirán avances, asuntos pendientes, calendario y alcance del proceso.

¿Qué buscará México en la revisión del T-MEC?

Ebrard afirmó que la instrucción de la presidenta Sheinbaum es mantener a México en la mejor posición posible dentro del nuevo esquema comercial que impulsa Estados Unidos frente al resto del mundo.

#MañaneraDelPueblo | @m_ebrard, titular de la @SE_mx, explicó que la reunión que sostuvo con representantes comerciales de #Canadá y #EEUU se realizó para extender el #TMEC y no para revisar la vigencia del mismo. Informó que Estados Unidos expresó su desacuerdo con extender el… pic.twitter.com/4wtB4Bjmq0 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 2, 2026

El secretario destacó que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no pagan arancel y que México tiene uno de los aranceles efectivos más bajos frente a otros socios comerciales.

También adelantó que México planteará la reducción de aranceles impuestos bajo la Sección 232 y buscará acuerdos para producir más en Norteamérica, especialmente en sectores estratégicos como medicamentos y semiconductores.

Finalmente, reiteró que el T-MEC seguirá vigente hasta 2036, que las reglas actuales continúan y que las revisiones anuales tendrán una pauta definida para evitar incertidumbre.

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