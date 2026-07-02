Industria automotriz pide acelerar renovación del T-MEC tras decisión de Estados Unidos

La industria automotriz mexicana hizo un llamado a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá para acelerar las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que Washington decidiera no extender el acuerdo por un nuevo periodo de 16 años y optara por iniciar un proceso de revisiones anuales.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señaló que, aunque el tratado continúa vigente hasta 2036, es necesario avanzar cuanto antes en el diálogo entre los tres socios comerciales para ofrecer mayor certidumbre a las empresas y fortalecer la integración económica de América del Norte.

¿Qué pidió la industria automotriz sobre el T-MEC?

A través de un comunicado, la AMIA expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de Estados Unidos, aunque aclaró que ésta no representa el fin del tratado comercial.

El organismo pidió que las negociaciones avancen con rapidez para que el T-MEC pueda renovarse lo antes posible y continúe siendo la base del intercambio comercial entre los tres países.

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La asociación destacó que la industria automotriz es uno de los sectores más integrados de Norteamérica y afirmó que la cooperación regional ha permitido fortalecer la competitividad durante más de tres décadas.

¿Por qué preocupa la revisión anual del tratado?

La AMIA advirtió que el nuevo esquema de revisiones anuales prolonga la incertidumbre para un sector que ya enfrenta retos importantes derivados de las políticas comerciales de Estados Unidos.

Recordó que desde hace más de un año la industria ha tenido que operar bajo los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles aplicados al amparo de la Sección 232, situación que, aseguró, ha colocado a México en desventaja frente a otros mercados.

En ese contexto, consideró que una renovación del T-MEC permitiría recuperar condiciones de estabilidad y fortalecer el acceso preferencial al mercado norteamericano.

¿Qué sigue para México, Estados Unidos y Canadá?

La postura de la industria automotriz se dio después de que el Gobierno mexicano confirmó que los tres países iniciarán formalmente el proceso de revisión previsto en el tratado.

Industria automotriz insta a los 3 gobiernos a generar rápidamente las condiciones para la extensión del TMEC.

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Automotive Industry Urges the Three Governments to Swiftly Create the Conditions for the Renewal of the USMCA#UnaIndustriaEnMovimiento #MotorDeMéxico pic.twitter.com/ydVU0nFslY — AMIA (@AmiaMexico) July 1, 2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que Estados Unidos decidió no confirmar por ahora una extensión de 16 años, por lo que el mecanismo contemplado en el propio T-MEC establece revisiones anuales sin afectar su vigencia, que se mantiene hasta 2036.

La AMIA reiteró su disposición para colaborar con el Gobierno de México durante las negociaciones y sostuvo que cualquier acuerdo deberá preservar la competitividad regional y ofrecer condiciones equilibradas para las tres economías.

Finalmente, el organismo subrayó que el objetivo debe ser mantener la integración comercial de Norteamérica y brindar certeza a las inversiones, al empleo y a las cadenas de suministro que dependen del T-MEC.

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