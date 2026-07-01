Presidenta Sheinbaum aclara que el T-MEC no termina este 1 de julio y explica qué pasará tras reunión entre México, EU y Canadá

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará vigente sin importar el resultado de la reunión trilateral programada para este miércoles 1 de julio, en la que participarán el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la mandataria explicó el contenido del artículo 34.7 del tratado para despejar las dudas sobre la revisión sexenal del acuerdo comercial y enfatizó que este proceso no representa el fin del T-MEC.

Sheinbaum señaló que la reunión virtual contará con la participación del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el ministro de Economía de Canadá, François-Philippe LeBlanc, y Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía.

¿Qué se decidirá en la reunión sobre el T-MEC?

La presidenta explicó que este miércoles se llevará a cabo la revisión prevista en el propio tratado al cumplirse seis años de su entrada en vigor. Durante ese encuentro, cada país podrá expresar si desea extender la vigencia del acuerdo por un nuevo periodo de 16 años.

Precisó que México y Canadá ya manifestaron formalmente su intención de prorrogar el tratado. Sin embargo, aclaró que si Estados Unidos decide no enviar por ahora esa confirmación, el acuerdo comercial no pierde vigencia ni deja de aplicarse.

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La mandataria subrayó que, en ese escenario, el T-MEC seguirá en funcionamiento hasta 2036, fecha en la que concluye su periodo actual, mientras las tres naciones realizarán revisiones anuales para evaluar su operación y posibles modificaciones.

¿Qué pasa si Estados Unidos no acepta extender el tratado?

Sheinbaum insistió en que existe una interpretación equivocada sobre la revisión del tratado, pues algunas versiones han planteado que este miércoles podría definirse su desaparición.

La presidenta explicó que el propio texto del T-MEC establece que, si alguna de las partes no confirma la extensión por otros 16 años durante la revisión de este sexto aniversario, únicamente se activa un mecanismo de evaluación anual hasta que concluya la vigencia actual.

Añadió que, en cualquier momento dentro de ese periodo, México, Estados Unidos y Canadá pueden acordar por escrito ampliar nuevamente el tratado por otros 16 años, sin necesidad de esperar a que expire en 2036.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que a las 9:00 horas de este 1° de julio se llevará a cabo una reunión virtual entre el titular de la @SE_mx, @m_ebrard, el representante comercial de #EEUU, Jamieson Greer, y el ministro de Comercio de #Canadá, Dominic… pic.twitter.com/T2YuyfUGXc — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 1, 2026

¿Qué sigue para la revisión del T-MEC?

La mandataria adelantó que el trabajo técnico entre los tres países continuará después de la reunión de este miércoles. Incluso informó que, de manera preliminar, se prevé que un equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) visite México alrededor del 20 de julio para dar continuidad al proceso.

Sheinbaum señaló que durante los próximos meses se definirán las características de las revisiones anuales, en caso de que no exista una decisión inmediata sobre la extensión del tratado.

Finalmente, reiteró que el T-MEC permanece vigente y que la revisión prevista en el acuerdo busca fortalecer su funcionamiento, por lo que llamó a no interpretar la reunión de este miércoles como una fecha límite para la permanencia del principal tratado comercial de América del Norte.

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