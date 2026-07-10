Presidenta de México acepta retomar relaciones con Perú y pide abrir diálogo con equipo de Keiko Fujimori

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que México tiene disposición para restablecer las relaciones diplomáticas con Perú, luego de que la presidenta electa de ese país, Keiko Fujimori, manifestó públicamente su interés por recuperar el vínculo bilateral.

Durante su conferencia matutina de este viernes 10 de julio en Palacio Nacional, la mandataria mexicana informó que pidió al canciller Roberto Velasco establecer comunicación con el equipo que acompañará al próximo gobierno peruano, con el objetivo de revisar las condiciones y los pasos necesarios para reabrir el diálogo entre ambos países.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la relación con Perú?

Sheinbaum respondió de manera directa que México sí busca recuperar la relación diplomática con Perú, aunque recordó que fue el gobierno peruano el que decidió romperla.

“Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos”, afirmó.

La presidenta consideró positivo que Keiko Fujimori haya expresado su intención de restablecer los vínculos y señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá analizar con el nuevo equipo de gobierno las particularidades de una eventual normalización diplomática.

Noticia Destacada Keiko Fujimori pide priorizar relación con México pese a diferencias políticas

México mantiene su postura sobre Pedro Castillo

La posibilidad de retomar relaciones no implica un cambio en la postura mexicana sobre el expresidente Pedro Castillo, detenido y destituido en diciembre de 2022.

Sheinbaum reiteró que su gobierno considera arbitraria su detención, debido a que, desde la perspectiva de México, no se cumplieron las condiciones legales necesarias para removerlo del cargo.

La mandataria también se refirió a un pronunciamiento de un grupo de Naciones Unidas que calificó como arbitraria la detención de Castillo y pidió su liberación.

#MañaneraPresidenta | SHEINBAUM RESPALDA RESOLUCIÓN DE LA ONU SOBRE PEDRO CASTILLO 🇲🇽🇵🇪



Claudia Sheinbaum coincidió con la resolución de la ONU que considera arbitraria la detención del expresidente peruano Pedro Castillo.



Reiteró que esa ha sido la postura de México desde el… pic.twitter.com/tbEYd9etpL — Juncal Solano (@juncalssolano) July 10, 2026

Sheinbaum espera conocer la postura de Keiko Fujimori

La presidenta señaló que será importante conocer qué posición asumirá Fujimori respecto al caso de Pedro Castillo una vez que tome posesión.

Aclaró que México no modificará su postura sobre el exmandatario peruano, pero sostuvo que esa diferencia no impide buscar una recuperación de las relaciones diplomáticas.

Con el inicio de los contactos entre ambas partes, México y Perú podrían abrir una nueva etapa de diálogo tras meses de distanciamiento político.

IO