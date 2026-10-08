García Harfuch responde a destape presidencial para 2030 y revela plan de seguridad para elecciones de 2027

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó tener una agenda política paralela rumbo a las elecciones presidenciales de 2030, luego de que el senador Manuel Velasco lo mencionara como un posible candidato a la Presidencia de México.

Durante una conferencia de prensa encabezada por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el funcionario federal respondió a distintos cuestionamientos sobre seguridad, delincuencia organizada, huachicol y el próximo proceso electoral.

El encuentro se realizó este jueves 8 de octubre, después de la comparecencia de García Harfuch ante los legisladores como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué respondió García Harfuch sobre su posible candidatura presidencial en 2030?

Cuestionado sobre las declaraciones del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, quien lo consideró un posible candidato presidencial para 2030, García Harfuch agradeció el comentario, pero señaló que su prioridad es la responsabilidad que actualmente desempeña.

"Siempre se agradece un buen comentario del senador; sin embargo, lo digo con toda transparencia: la tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela", expresó.

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El funcionario sostuvo que pensar en otros proyectos políticos representaría una falta de respeto hacia las víctimas de delitos y los integrantes de las instituciones de seguridad que trabajan en el país.

Mencionó que su responsabilidad actual consiste en atender problemas como las desapariciones y la extorsión, por lo que reiteró que mantiene su atención en las instrucciones de la presidenta.

García Harfuch anuncia preparación de estrategia de seguridad para elecciones de 2027

En materia electoral, el secretario informó que el Gabinete de Seguridad ya trabaja en la identificación de zonas de riesgo ante los comicios de 2027.

Explicó que se realizó una reunión con la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Consejería Jurídica y el Centro Nacional de Inteligencia para analizar antecedentes de violencia electoral.

Precisó que la estrategia contempla la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, además de la coordinación con policías y fiscalías estatales.

García Harfuch indicó que las acciones específicas para prevenir la intervención de grupos criminales y proteger el proceso electoral serán presentadas posteriormente.

Harfuch confirma 33 detenidos por asesinato de Carlos Manzo

Sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, el titular de la SSPC informó que hasta el momento suman 33 personas detenidas como resultado de las investigaciones desarrolladas en coordinación con las autoridades estatales.

Entre los capturados mencionó al presunto autor intelectual del homicidio, identificado como R1, así como a integrantes de una célula encargada de vigilar al presidente municipal y personas de su círculo cercano que presuntamente proporcionaban información al grupo criminal.

El secretario aseguró que mantiene comunicación permanente con Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, quien cuenta con protección federal.

Respecto a la solicitud de que la FGR atraiga el caso, señaló que corresponderá a esa institución determinar si asume la investigación.

¿Qué dijo García Harfuch sobre el huachicol y la detención de marinos?

Al abordar las investigaciones relacionadas con el robo y tráfico ilegal de combustibles, García Harfuch confirmó que existen marinos, empresarios y presuntos integrantes de organizaciones criminales detenidos.

Reconoció que fue la propia Secretaría de Marina la que denunció una cadena de corrupción relacionada con estas actividades.

También aclaró que los 10 millones de litros de combustible asegurados en un buque permanecen bajo resguardo de la Fiscalía General de la República.

En otro tema, el funcionario explicó que las investigaciones sobre los presuntos vínculos entre Amílcar Olán y un integrante del crimen organizado deberán ser determinadas por la FGR.

SSPC revisa reclutamiento criminal a través de plataformas digitales

García Harfuch también informó que las autoridades federales mantienen investigaciones relacionadas con el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales mediante plataformas digitales.

Señaló que el Centro Nacional de Inteligencia trabaja con empresas tecnológicas para identificar publicaciones utilizadas para captar personas, incluso mediante ofertas directas de incorporación a grupos delictivos.

Asimismo, indicó que el Gobierno federal prepara medidas para retirar contenidos que promuevan la violencia o el reclutamiento criminal.

Sobre la colaboración con Estados Unidos, aseguró que existe intercambio permanente de información entre ambos países, pero sostuvo que cualquier operación debe respetar la Constitución mexicana y la soberanía nacional.

Finalmente, el secretario afirmó que no existen registros que vinculen a exmilitares mexicanos con el entrenamiento en Ucrania mencionado en reportes periodísticos, aunque reconoció que se ha identificado el ingreso a México de ciudadanos colombianos con antecedentes de estancia en ese país.

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