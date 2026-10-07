Diputados aprueban reforma a la Ley Aduanera: estas son las nuevas reglas contra la subvaluación

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Aduanera con las que se busca reforzar la vigilancia sobre el valor declarado de las mercancías que ingresan al país y combatir posibles esquemas de subvaluación.

El dictamen recibió 334 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención en lo general. En la discusión en lo particular, el resultado fue de 338 votos a favor, 114 en contra y cero abstenciones.

La propuesta establece nuevas herramientas para que las autoridades aduaneras puedan revisar operaciones cuando detecten diferencias entre el valor reportado en los pedimentos y el correspondiente a mercancías idénticas o similares.

¿Qué cambia con la reforma a la Ley Aduanera?

Uno de los principales ajustes establece que, cuando el valor declarado sea menor al valor de transacción determinado conforme a la propia Ley Aduanera, la autoridad podrá iniciar de oficio sus facultades de comprobación.

El dictamen también contempla un mecanismo para determinados casos en los que la diferencia sea inferior a 20 por ciento.

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Las personas involucradas podrán solicitar la sustitución del embargo precautorio dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del procedimiento administrativo.

Para ello deberán presentar un depósito en efectivo o mediante una cuenta aduanera de garantía, por un monto equivalente a las contribuciones y cuotas compensatorias que corresponderían a la diferencia detectada.

La reforma busca, de acuerdo con el dictamen, fortalecer la protección del interés fiscal y las facultades de revisión de las autoridades, sin establecer nuevas contribuciones.

Habrá sanciones específicas para hidrocarburos

El proyecto también contempla disposiciones particulares para hidrocarburos y petrolíferos. En estos casos, la reforma establece una multa que puede ir del 50 al 100 por ciento del valor comercial de las mercancías.

Para otras mercancías, las autoridades aduaneras podrán establecer mediante disposiciones específicas los porcentajes que deberán considerarse para determinar cuándo procede un embargo precautorio ante posibles diferencias en el valor declarado.

Estas medidas quedarán sujetas a las disposiciones que emitan las autoridades competentes para su aplicación.

#AlMomento | Queda aprobado en lo general y en lo particular, con 338 votos a favor, el dictamen por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la #LeyAduanera. https://t.co/qvchz75ntm — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 7, 2026

Reforma todavía debe ser revisada por el Senado

Después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue turnado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo correspondiente.

Por ello, los cambios aprobados en San Lázaro todavía no representan la entrada en vigor de las nuevas disposiciones. El Senado deberá analizar el proyecto y, en su caso, aprobarlo para que pueda continuar con las siguientes etapas del procedimiento legislativo.

La reforma forma parte de los esfuerzos para fortalecer la fiscalización de las operaciones de comercio exterior y detectar posibles irregularidades relacionadas con el valor declarado de las mercancías.

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