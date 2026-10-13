PAN votará contra aumento al DNR y pide usar recursos para el turismo de Quintana Roo

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que sus diputados federales votarán en contra del aumento al Derecho de No Residente (DNR) que se propone para 2027, al considerar que cobrar más a los turistas extranjeros podría afectar la llegada de visitantes a México y a destinos como Quintana Roo.

Durante una conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, informó que su partido rechazará el incremento y pidió que el dinero recaudado por este concepto se utilice para apoyar al turismo.

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Entre sus propuestas, el PAN planteó destinar esos recursos a la promoción de los destinos turísticos, así como a atender problemas que afectan a Quintana Roo, entre ellos la llegada de sargazo a las playas.

El partido señaló que el dinero recaudado debe beneficiar a los destinos que reciben visitantes, debido a la importancia del turismo para la economía del estado.