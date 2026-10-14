Por tercera ocasión en menos de un mes, Congreso de Campeche sesiona a puerta cerrada

Por tercera ocasión en menos de un mes, el Congreso del Estado celebra esta mañana una sesión con carácter de reservada, bajo un marcado hermetismo sobre los asuntos que serán abordados y sin que se conozca públicamente el motivo oficial de la convocatoria.

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Las y los diputados de Morena, PRI, Movimiento Ciudadano, PAN, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo e independientes ingresaron a paso veloz al salón de sesiones, evitando revelar detalles sobre el tema que motivó la reunión privada.

Aunque no hubo información oficial sobre el contenido de la reunión, trascendió que estaría relacionada con el amparo concedido al diputado local de MC, Paul Alfredo Arce Ontiveros, mediante el cual se ordena al Poder Legislativo dar trámite a la solicitud de juicio político que promovió desde 2023 contra el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, Loreto Verdejo Villacís.

Ante este escenario, el coordinador de la bancada naranja, Pedro Armentía López, arremetió contra Morena y cuestionó el manejo de la Mesa Directiva, para eso querían el control de la Mesa Directiva, recriminó.

El legislador reconoció que las sesiones reservadas no son ilegales y están contempladas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No obstante, condenó que la ciudadanía desconozca los asuntos que se discuten a puerta cerrada.

JGH