Ricardo Monreal recibe a Omar García Harfuch en San Lázaro para comparecer ante diputados por seguridad

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, recibió este jueves 8 de octubre al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien comparecerá ante legisladores como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el también coordinador de los diputados de Morena informó sobre el encuentro con el funcionario federal, cuyo propósito es revisar asuntos relacionados con la seguridad pública del país.

Monreal recibe a García Harfuch para abordar temas de seguridad

"Hoy recibo en la Jucopo a Omar García Harfuch, secretario de la SSPC, para sostener una reunión de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la seguridad en el país", expresó Monreal en su publicación.

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La comparecencia del titular de la SSPC está programada ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política, conformada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

¿Por qué comparece Omar García Harfuch ante los diputados?

La reunión forma parte del calendario de comparecencias de funcionarios federales con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Hoy recibo en la Jucopo a Omar García Harfuch (@OHarfuch), secretario de la @SSPCMexico, para sostener una reunión de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la seguridad en el país. https://t.co/6pt5Fdee0p — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 8, 2026

El encuentro con García Harfuch se realizará de manera privada, debido a que contempla asuntos relacionados con las estrategias y acciones de seguridad que requieren el manejo reservado de información.

Este ejercicio forma parte de las facultades de revisión del Poder Legislativo sobre las actividades y resultados de las dependencias del Gobierno federal.

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