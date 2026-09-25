Canciller Roberto Velasco participa en la Asamblea General de Naciones Unidas; ¿qué dijo sobre la visión de México y los desafíos globales?

En representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas de Nueva York.

El canciller habló de la visión y experiencia que está viviendo nuestro país, donde se busca generar bienestar compartido, fortalecer la competitividad, desarrollar capacidades propias y decidir sobre nuestro propio destino.

También mencionó que México tiene una política exterior soberana e independiente, la cual es una muestra de que se puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios.

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“Creemos en la igualdad jurídica de los Estados, porque la soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales: todas las naciones, todos los pueblos, valen lo mismo ante el derecho. Promovemos la cooperación internacional para el desarrollo. Velamos por el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, que son también el corazón de nuestra Constitución. Y luchamos por la paz y la seguridad internacionales, base del desarrollo de los pueblos”

Mencionó que nuestra política exterior no tiene que ser adaptada a la Carta de Naciones Unidas, pues se encuentra plasmada en la Constitución.

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“Es la herencia de Benito Juárez, Venustiano Carranza y Genaro Estrada: tres nombres, una misma convicción, el derecho como única fuerza legítima entre las naciones. Esta convicción no admite excepciones ni destinatarios selectivos”

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