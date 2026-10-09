México y España buscan fortalecer relación económica

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, participó en la conmemoración del Día Nacional de España.

En dicha reunión diplomática estuvo acompañado por el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, y por el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas.

"En el encuentro destacó el diálogo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido con el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez, así como la sólida relación económica que sitúa a España como el segundo inversionista extranjero en México y nuestro segundo socio comercial en Europa", destacó la SRE.

Esta tarde, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) participó en la conmemoración del Día Nacional de España, junto al embajador Juan Duarte Cuadrado (@EmbEspMex) y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas. En el encuentro destacó el diálogo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido con el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez, así como la sólida relación económica que sitúa a España como el segundo inversionista extranjero en México y nuestro segundo socio comercial en Europa. También subrayó el legado cultural y académico de los exiliados republicanos: “Decenas de miles de españoles encontraron en México a un país que los integró como parte de su propia historia”. 🇲🇽🇪🇸 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 9, 2026

"También subrayó el legado cultural y académico de los exiliados republicanos: “Decenas de miles de españoles encontraron en México a un país que los integró como parte de su propia historia”, añadió.