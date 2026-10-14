Presidenta de México pide pruebas a EU sobre presunta infiltración del Cártel del Noreste en gobiernos municipales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que México requiere pruebas sobre los presuntos vínculos del Cártel del Noreste con gobiernos municipales y procesos electorales en la frontera norte, luego de que se difundiera información atribuida a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 14 de octubre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre un documento en el que se señala que esta organización criminal presuntamente ha intervenido en elecciones municipales, la asignación de contratos de obra pública y decisiones de gobiernos locales.

Sheinbaum explicó que las autoridades estadounidenses han impuesto sanciones financieras a personas y empresas por posibles vínculos con organizaciones delictivas, pero subrayó que México necesita información que permita sustentar investigaciones penales.

Sheinbaum pide pruebas sobre vínculos del Cártel del Noreste con gobiernos

La presidenta señaló que la OFAC, organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, tiene facultades para aplicar sanciones financieras y restringir operaciones relacionadas con personas o entidades incluidas en sus listas.

Sin embargo, aclaró que la existencia de irregularidades financieras no demuestra necesariamente una relación con la delincuencia organizada.

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En ese sentido, indicó que el Gobierno mexicano ha solicitado a Estados Unidos compartir las pruebas que respaldan sus señalamientos.

Explicó que, cuando existe información suficiente sobre posibles delitos, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir las investigaciones necesarias.

¿México también congela cuentas sancionadas por Estados Unidos?

Sheinbaum detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisa los casos señalados por las autoridades estadounidenses para determinar si existen elementos que justifiquen medidas en México.

Cuando la UIF identifica irregularidades, puede acompañar las sanciones con la inmovilización de cuentas y presentar las denuncias correspondientes ante la FGR.

En cambio, si las autoridades mexicanas no encuentran elementos suficientes, las sanciones pueden permanecer únicamente en el ámbito estadounidense, explicó.

UIF no tiene acreditados vínculos criminales en este caso, señala Sheinbaum

Respecto a los señalamientos sobre la presunta infiltración del Cártel del Noreste en administraciones municipales, la mandataria afirmó que, hasta donde le informó la Secretaría de Hacienda, la UIF no cuenta con información que permita establecer los vínculos mencionados.

La presidenta reiteró que es necesario distinguir entre las irregularidades detectadas en operaciones financieras y las pruebas de participación en actividades del crimen organizado.

Por ello, no confirmó que existan investigaciones abiertas en México por los hechos específicos mencionados en el documento estadounidense, y sostuvo que cualquier investigación penal debe sustentarse en elementos que puedan ser examinados por la FGR.

IO