EU sanciona red financiera ligada al Tren de Aragua; líder tiene vínculos con México

El Gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles 30 de septiembre sanciones contra una red financiera presuntamente vinculada con el Tren de Aragua, organización criminal venezolana que Washington mantiene catalogada como organización terrorista extranjera.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, informó que fueron designadas 10 personas relacionadas con un esquema de fraude que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, se convirtió en una fuente relevante de ingresos para la organización.

¿Cómo operaba la red ligada al Tren de Aragua?

Según el Departamento del Tesoro, la estructura utilizaba programas maliciosos para manipular cajeros automáticos en Estados Unidos y provocar que dispensaran efectivo sin autorización.

El dinero obtenido después pasaba por una red de lavado antes de ser transferido, presuntamente, para apoyar las actividades del Tren de Aragua. Washington aseguró que la estructura tenía conexiones en Venezuela y México.

La operación habría sido encabezada por Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus” o “El Ingeniero”, quien forma parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

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La agencia lo acusa de encabezar una conspiración internacional para robar millones de dólares a instituciones financieras estadounidenses.

¿Quiénes fueron sancionados por Estados Unidos?

Además de Canelón Aguirre, el Tesoro incluyó entre los sancionados a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, a quien identifica como un dirigente de alto rango del Tren de Aragua con operaciones en varios países de Sudamérica.

Las medidas implican el bloqueo de bienes y propiedades que los señalados tengan bajo jurisdicción estadounidense y, salvo autorización especial, impiden que ciudadanos y empresas de Estados Unidos realicen transacciones con ellos.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned 10 targets involved in the violent Foreign Terrorist Organization Tren de Aragua (TdA), including a network that used ATM “jackpotting” attacks to steal millions of dollars from U.S. financial institutions. TdA is… — Treasury Department (@USTreasury) September 30, 2026

El FBI ofrece además una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca directamente al arresto de Canelón Aguirre, quien tiene vínculos identificados por la agencia con Venezuela y México.

La nueva ronda de sanciones forma parte de la estrategia estadounidense para cortar fuentes de financiamiento del Tren de Aragua y perseguir las redes económicas que, según Washington, sostienen sus operaciones criminales.

IO