EU y México sancionan a 15 personas y empresas ligadas al Cártel del Noreste por presunto lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunciaron sanciones contra personas y empresas presuntamente vinculadas con una red de lavado de dinero del Cártel del Noreste, que habría utilizado negocios dedicados a las carreras de caballos cuarto de milla y otras actividades comerciales para financiar sus operaciones.

Este martes 13 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las medidas forman parte de una investigación sobre la estructura financiera de la organización criminal, con presencia en la región fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por su parte, la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a 15 sujetos, cuatro personas físicas y 11 empresas, a su Lista de Personas Bloqueadas, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Cómo utilizaba el Cártel del Noreste las carreras de caballos?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Cártel del Noreste habría utilizado empresas dedicadas a la organización de carreras de caballos cuarto de milla como parte de una red para mover recursos de origen presuntamente ilícito.

La OFAC también identificó negocios relacionados con la construcción, el transporte de carga por carretera y la industria del petróleo y gas.

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Las investigaciones apuntan a que estas actividades comerciales habrían permitido al grupo criminal movilizar dinero y dificultar el rastreo de los recursos empleados para financiar sus operaciones.

UIF bloquea a 15 personas y empresas vinculadas con red financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que detectó movimientos financieros considerados relevantes entre algunos de los sujetos señalados por Estados Unidos.

Entre las operaciones identificadas se encuentran transferencias nacionales e internacionales, movimientos de efectivo y adquisiciones de vehículos de lujo, joyas e inmuebles.

El análisis también permitió identificar una presunta red empresarial con operaciones en los sectores de construcción, servicios financieros y actividades ecuestres.

Como resultado, cuatro personas físicas y 11 personas morales fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.

📢 #ComunicadoDePrensa La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fortalece acciones contra estructuras financieras vinculadas al Cártel del Noreste. Como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste. https://t.co/kkNry2QSIg 🌐 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 13, 2026

Estados Unidos busca desarticular finanzas del Cártel del Noreste

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señaló que las sanciones representan uno de los esfuerzos más amplios de su dependencia para afectar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste.

La investigación contó con la participación de distintas agencias estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y autoridades de seguridad fronteriza.

Today, the Office of Foreign Assets Control sanctioned four individuals and 11 entities connected to Cartel del Noreste (CDN), including individuals and businesses involved in quarter horse racing, construction, trucking, and the oil and gas sector, CDN’s evolution from its predecessor, Los Zetas—responsible for some of the deadliest mass‑casualty attacks in Mexican history—underscores the severity of CDN’s continued threat to the United States and the region. — Treasury Department (@USTreasury) October 13, 2026

Asimismo, la OFAC destacó la coordinación con la UIF mexicana para identificar y sancionar las presuntas redes comerciales utilizadas por la organización.

Las medidas buscan limitar el acceso de los señalados al sistema financiero y dificultar el movimiento de recursos que, de acuerdo con las autoridades, podrían destinarse a actividades criminales.

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