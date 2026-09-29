UIF bloquea en México a 46 personas y empresas sancionadas por la OFAC tras detectar operaciones de riesgo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó incorporar a 46 sujetos, entre 21 personas físicas y 25 personas morales, a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), después de revisar información financiera relacionada con una designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado difundido por la dependencia mexicana, el análisis permitió detectar entre algunos de los sujetos operaciones financieras consideradas de riesgo e irregularidades previamente reportadas por instituciones financieras.

La medida tiene carácter preventivo y administrativo, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

La propia UIF ha explicado en acciones anteriores derivadas de designaciones de OFAC que estos bloqueos buscan impedir el uso del sistema financiero para dispersar recursos posiblemente relacionados con actividades ilícitas.

¿Qué implica entrar a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF?

La incorporación a la LPB permite restringir operaciones financieras de las personas y empresas incluidas mientras las autoridades desarrollan los análisis correspondientes.

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Sin embargo, la UIF puntualizó que la medida no constituye una sentencia, una determinación definitiva ni acredita responsabilidad penal de las personas o compañías señaladas.

Este criterio coincide con comunicados previos de la dependencia, en los que se establece que la inclusión en esta lista funciona como una herramienta preventiva y no sustituye un procedimiento judicial.

Personas bloqueadas podrán impugnar la medida

La UIF señaló que los sujetos incorporados a la lista mantienen los derechos y mecanismos de defensa previstos en la legislación mexicana.

Entre ellos se encuentra la garantía de audiencia, además de la posibilidad de promover recursos administrativos o jurisdiccionales para controvertir la decisión.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas derivadas de una designación de la OFAC.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que a partir de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos… pic.twitter.com/qUZMifsmlE — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 29, 2026

El bloqueo se produjo después de los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses y de una revisión de la información disponible en México.

La dependencia sostuvo que las medidas responden a la necesidad de prevenir riesgos para el sistema financiero mientras continúan los procedimientos y análisis correspondientes.

IO