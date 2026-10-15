Amílcar Olán reaparece en exclusiva escuela de Suiza mientras Rocío Nahle niega vínculos con funcionario de Veracruz

El empresario tabasqueño Amílcar Olán, señalado por sus presuntos vínculos con Andrés “Andy” López Beltrán, fue captado en las instalaciones de una exclusiva escuela privada de Suiza, mientras que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó las acusaciones que lo relacionan con Leonardo Cornejo Serrano, actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de la entidad.

Este jueves 15 de octubre se difundieron imágenes que presuntamente muestran al empresario en The American School in Switzerland (TASIS), una institución educativa ubicada en Montagnola, cerca del lago de Lugano, en el cantón de Tesino.

¿Dónde fue captado Amílcar Olán en Suiza?

De acuerdo con los reportes periodísticos, Amílcar Olán fue visto en las instalaciones de TASIS, colegio privado fundado en 1956 y considerado la escuela estadounidense con internado más antigua de Europa.

La institución se encuentra en la localidad de Montagnola, en la región de Collina d'Oro, y ofrece educación bajo las modalidades de internado y externado.

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Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales este 15 de octubre, aunque su difusión no permite establecer por sí sola las actividades que realizaba el empresario en el lugar.

Rocío Nahle califica de montaje audios sobre Amílcar Olán y Dos Bocas

Por otra parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que son falsos los audios difundidos en una investigación periodística que vincula a Olán con Leonardo Cornejo, quien participó en la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

Durante una rueda de prensa realizada en las inmediaciones del Faro de Venustiano Carranza, en el puerto de Veracruz, Nahle sostuvo que no conoce al empresario y atribuyó los señalamientos a una estrategia de lo que llamó la derecha internacional.

Las grabaciones difundidas el 12 de octubre incluyen conversaciones atribuidas a Olán, en las que menciona reuniones con Cornejo y presume haber realizado ventas por 22 mil millones de pesos relacionadas con la refinería de Dos Bocas.

¡EL ROSTRO DE LA IMPUNIDAD! Así disfruta Amílcar Olán de su fortuna, amasada entre escándalos de negocios millonarios con dinero público. Captan al íntimo amigo de Andy López Beltrán en TASIS, una de las escuelas más exclusivas de Suiza, donde, según investigaciones periodísticas, pagó 1.5 millones de pesos en colegiaturas para sus hijos. Mientras los mexicanos no encuentran ni paracetamol en los hospitales públicos, esta sabandija se pasea entre los lujos de la élite europea, con una fortuna bajo sospecha y sin rendir cuentas por los escándalos que lo rodean. ¡Qué poca madre! Al pueblo le recetaron austeridad franciscana, mientras los amigos de los López Obrador se dan vida de multimillonarios. ¡Primero los pobres, pero primero que se hagan ricos ellos! — Marcel Carrillo (@marcelcarrillog) October 15, 2026

Sin embargo, esas afirmaciones no constituyen por sí mismas pruebas de que las operaciones se hayan realizado.

La gobernadora defendió la ejecución del proyecto y señaló que, cuando dejó la Secretaría de Energía, la refinería acumulaba 74 auditorías de distintas instancias, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control y la firma KPMG.

Finalmente, Nahle rechazó que Olán hubiera trabajado en la construcción de Dos Bocas o que sus empresas participaran en el proyecto, e insistió en que las acusaciones difundidas son falsas.

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